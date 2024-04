El Taiger sorprende con el estreno de un nuevo sencillo sin promocionarlo ni avisar

Sin previo aviso y ni promocionarlo, el reguetonero cubano El Taiger ha compartido en las redes sociales el último sencillo en el que ha estado trabajado.

Lo hizo mediante su cuenta de Instagram, tras subir gran parte del videoclip de la canción a su muro sin haber anunciado previamente el lanzamiento del mismo.

Se trata de un sencillo llamado "Ando en mi pegadera" en colaboración con los también cubanos Marvin Freddy, Michel Boutic y Dj Conds. La canción ha llegado pisando fuerte gracias a su contagiosa letra y melodía al más puro estilo urbano.

Tal y como comentó El Taiger en el propio post, decidió sacar a la luz el material audiovisual del tema por esta vía pues para él "la música es para regalar, no para venderla".

"La música es para regalar, no para venderla. Aunque no es muy real que si tú no compras yo no pudiera ser José el que hace lo que le salga de los cojones, como por ejemplo, poner un vídeo entero en Instagram sin haber llegado a YouTube ni a ninguna plataforma digital sin previo aviso o campaña, como debe de ser. Algunos dirían: 'Este muchacho está loco'. Pero somos los locos los que cambiamos el mundo, está sonando Muna, el fundamento de un país", comentó el reguetonero.

Hasta el momento, El Taiger no ha especificado si el videoclip de la canción estará disponible además en YouTube. Aunque a juzgar por la mayoría de sus proyectos, estamos convencidos de que también estará en breve para su disfrute en la mencionada plataforma.