Seguridad del Estado detiene a periodista independiente José Luis Tan Estrada

La Seguridad del Estado del régimen cubano detuvo este viernes al periodista independiente José Luis Tan Estrada, al que mantiene arrestado en los calabozos de su infame sede, conocida como Villa Marista.

La denuncia la hizo pública la activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, quien recibió una llamada de Tan Estrada para comunicarle su detención mientras se encontraba en La Habana.

Captura de pantalla Facebook / Lara Crofs

El periodista independiente ya se encontraba amenazado por los represores del régimen, debido a sus publicaciones críticas con la situación que se vive en Cuba, y sus denuncias de desamparo de personas vulnerables por parte de las autoridades.

“Mi amigo, el periodista independiente José Luis Tan Estrada, me acaba de hacer una la llamada desde el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista. No pudimos hablar mucho, solo me dijo que lo detuvieron entrando a la Habana, que está ahí desde las 2pm y que fue solamente ahora que lo dejaron hacer una única llamada para comunicarse”, informó Lafita en una publicación de Facebook.

Según la activista, la detención de Tan Estrada se inscribe en la estrategia del régimen de reprimir a aquellos activistas y periodistas independientes que se mantienen firmes en sus denuncias desde territorio cubano.

“La orden es clara: no permitir que las personas que ellos consideran de alto perfil para la seguridad, se reúnan o salgan de sus provincias, sobre todo si es en dirección a la capital”, apuntó la activista.

El miedo a las voces independientes de la sociedad civil se ha exacerbado entre los dirigentes cubanos, que temen un nuevo estallido de protestas como el protagonizado durante las históricas jornadas de julio de 2021 (11J).

Tan es así, que la cúpula del régimen ha vuelto a propagar las amenazas de largas penas de cárcel, e incluso de muerte, para aquellos que incurran en el llamado delito de “sedición”, una figura penal de nuevo cuño por el que ya cumplen años de condena decenas de manifestantes del 11J.

“La ola represiva contra los disidentes y periodista independientes ha ido en incremento en estos últimos meses. El mismo José Luis, en lo que va de año, ha sido citado al menos unas cinco veces (según mi cuenta). En todas lo han amenazado, le han quitado medicamentos de donación para niños, y las últimas dos citaciones fueron con menos de 72h de diferencia”, señaló Lafita.

Recordando el caso de la profesora Alina Bárbara López Hernández, “quien fue detenida arbitrariamente, maltratada, violentada e impedida de continuar su paso a la capital”, la activista pidió hacer viral la detención de Tan Estrada, porque “todos sabemos perfectamente lo que ocurre en esas celdas, las torturas y las presiones psicológicas a las que son sometidas las personas que son trasladadas allí”.

Tan Estrada, un caso que preocupa al régimen totalitario

José Luis Tan Estrada es uno de los seis activistas por los derechos humanos, familiares de presos políticos y periodistas que se reunieron en Camagüey a finales de marzo para elaborar una propuesta de seis pasos que consideraron imprescindibles para salvar al pueblo cubano de la actual crisis económica y liberarlo de la tiranía.

Entre las medidas está el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas, la eliminación de todas las barreras que frenan la economía y la liberación de los presos políticos, así como el cese de cualquier tipo de hostigamiento, el uso adecuado de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas, la eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución y la celebración de elecciones verdaderamente democráticas.

Entre los firmantes del documento se encuentra el también periodista independiente camagüeyano, Henry Constantin. El director del medio independiente La Hora de Cuba, también ha sido víctima de la represión del régimen en varias ocasiones, incluyendo detenciones arbitrarias, como la de octubre pasado cuando intentaba cubrir el juicio de la activista Anniette González.

Colaborador del medio independiente CubaNet, Tan Estrada fue expulsado en noviembre de 2022 de su trabajo como profesor en la Facultad de Lenguas y Comunicación de la Universidad de Camagüey.

En una de sus últimas publicaciones en Facebook, se refirió al caso Lenny Antony Rodríguez Pérez, un niño con tumor avanzado de nasofaringe en Camagüey que sufría abandono por parte de las autoridades de salud y educación de la provincia.

A mediados de abril, Tan Estrada fue interrogado por la Seguridad del Estado y multado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) por sus “likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones, memes compartidos” en redes sociales.

Desde sus redes sociales, el también profesor explicó que era su “segunda citación de la policía política en menos de 72 horas”. Antes de entrar al interrogatorio, al camagüeyano tuvo que quitarse “todo lo que traía, menos el pantalón”, pues los oficiales quisieron registrarle “hasta el pañuelo”.

“Fui atendido por el mismo policía del sábado, el cual me dijo que, unos minutos antes, se habían reunido con el grupo comunitario de la zona donde resido, para ponerlos al tanto de mi ‘actividad subversiva’”, narró el joven.

Asimismo, aseguró que una inspectora de Telecomunicaciones lo multó con 3,000 pesos por violar el Decreto Ley 370, empleado por el régimen para acallar a activistas, periodistas y ciudadanos en general.

La mujer le enseñó “una carpeta llena de publicaciones mías en Facebook, X (Twitter), likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones, memes compartidos, incluso, algunas del año pasado. Según expresó la inspectora, ‘likes a cosas graciosas contra los dirigentes’”, afirmó.

En la anterior citación, los represores le amenazaron con acusarlo por delitos de “incitación, desobediencia o desacato”, en caso de que continuara con su labor como periodista independiente.

“El objetivo de la citación: amenazarme por las actividades que realizo en la provincia con respecto al tema de las ayudas y que deje de publicar en las redes sociales”, dijo en su perfil de Facebook.

A principios de febrero Tan Estrada fue detenido y decomisadas las donaciones que el joven había recabado para personas necesitadas.

En un post titulado "Ayudar: una amenaza para la Seguridad del Estado" el reportero denunció que los represores lo detuvieron al salir de su casa y le "quitaron el teléfono celular y la mochila, en la que llevaba medicamentos, principalmente insulina, y donaciones para niños del hospital Pediátrico".