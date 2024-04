Actriz cubana Yasbell Rodríguez despedida de Univista TV: "Me sentí humillada"

A menos de un mes de celebrar su primer año en Estados Unidos, la actriz cubana Yasbell Rodríguez explotó en las redes sociales al revelar la causa de su injusto despido del canal Univista TV, donde se desempeñaba.

"Me sentí humillada por la forma en que me sacaron", dijo la joven en unas declaraciones al sitio web CubActores y publicadas en Instagram.

“Eso sucede aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo”, apuntó la artista quien enfatizó que “de repente estás bien y mañana te llaman y te dicen que ya no estás”.

Rodríguez recalcó que cuando preguntó los motivos le dieron unas razones que desconocía, por su inocencia y por su ignorancia como emigrante.

Sobre el ambiente profesional que se respira en Miami, la actriz señaló que hay mucha competitividad “y cuando tú no eres de esta tierra, pues no sabes”.

La artista relató que un día alguien, sin especificar su nombre, le dijo que hizo un trabajo “en un lugar que no era adecuado”.

Esa misma persona le informó que el canal no lidiaba con la marca donde Rodríguez colaboró, motivo por el cual la actriz fue despedida de Univista, según sus propias palabras, de forma “cruel” y “animalmente”.

“¿Y quién me lo dijo? ¿Y en qué contrato estaba escrito?” preguntó Rodríguez y refirió que le contestaron que “eso se cae de la mata”.

La joven actriz rebatió explicando que en ese momento estaba involucrada con Univista, que además no pagaba exclusividad: “Yo estoy vinculada ahora mismo con un proyecto de humor”, enfatizó en su defensa.

Por último, señaló que hacía muy poco tiempo comenzó a hacer promoción con los clientes de ese otro canal rival, “yo como influencer en Instagram tengo mis promociones con mis clientes, y ni siquiera esa colaboración (la que motivó el despido) salió en mi plataforma”.

Sobre el otro trabajo que hizo, recalcó que se publicó “en la (plataforma) de esa marca donde tuve un trabajo momentáneo de una agencia que me contrató”.

“Yo pienso que la inocencia se perdona”, dijo la artista señalando que llegó hace menos de un año, y ha tenido que abrirse paso en un país desconocido, y a la vez cumplir con sus obligaciones como esposa y madre.

Y, aun así, “me he entregado al humor y a ese canal con todo el respeto”, dijo la joven quien en febrero último, en entrevista exclusiva a CiberCuba, afirmó sentirse dichosa “de trabajar en Univista TV con grandes actores y los mejores comediantes de nuestro país”.

Sobre las enseñanzas de esta experiencia, en sus declaraciones a CubActores, Rodríguez fue muy clara: “Me estoy levantando, me estoy reparando, de eso me estoy replanteando los nuevos planes, sueños y las ideas, eso no va a acabar conmigo ni con nadie que le pase”.

Por último, fue muy enfática al decir: “Voy a aprender a que no haya una próxima vez, a que no me sienta así, desprotegida, desinformada, y sobre todo humillada porque me considero una profesional que siempre he tenido mucho cuidado, respeto y ética para pararme en cualquier lugar”.

A raíz del despido injusto del canal Univista y de la publicación de sus declaraciones, la joven artista recibió palabras de ánimo en Instagram.

La también actriz Rachel Cruz le dijo: “Bienvenida a la ciudad de la libertad. Te tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál te doy primero?”.

Por su parte el actor Alejandro Cuervo elogió su aptitud: “Ya está cerca una mejor oportunidad hermana porque sobra talento".

Damián Alonso la convidó a ver el futuro: “Las cosas pasan por algo, la vida te apartó de ese camino porque algo mejor vendrá para ti, eres una mujer de bien, muy trabajadora y talentosa”.

El pasado martes, Rodríguez celebró su cumpleaños 40, y en ese momento expresó en Instagram: “He sido muchas otras pero sin dudas justa, sensible, guerrera, llena de imperfecciones por supuesto, gratitud, consideración y amiga a toda prueba”.

"Me siento satisfecha con cada experiencia y muy muy agradecida con mi familia, amigos y cercanos que hoy con tantos recuerdos, distancias y temores me acompañan en otro “FELIZ CUMPLEAÑOS", concluyó la actriz, con la motivación de ser mejor ser humano cada día.