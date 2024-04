Emprendedor cubano en Miami: "Si no corres el riesgo, te quedas con la duda de si puede ir bien"

Dany González tiene 30 años, es cubano, de Caimito, Artemisa, y abrió hace dos meses, junto a dos amigos, un negocio propio en Kendall, Miami. Se trata de un food truck dedicado a la carne a la parrilla, al estilo brasileño, que en su carta también incluye los platos típicos de la cocina cubana: el congrís, la yuca frita, la ropa vieja...

El negocio marcha bien pese a que Dany González es consciente de que los inicios siempre son difíciles. Él llegó hace apenas dos años a Estados Unidos, a través de México. Después de cruzar el desierto mexicano y la frontera, no le tiene miedo a nada y cuando se le pregunta si ha hecho bien en dar el paso de trabajar para otra persona a regentar su propio establecimiento, dice alto y claro: "Si no corres el riesgo, te quedas con la duda de si te puede ir bien".

En Cuba Dany González fue cuentapropista. Primero tuvo un puesto en un mercado y luego, un almendrón que hacía las veces de taxi. Ahora tras abrir su negocio en Estados Unidos, compara lo que tiene aquí con lo que vivió en la Isla y las diferencias son enormes. Allí se sentía perseguido por la Policía. En Estados Unidos, una vez superada la espera de seis meses para tramitar los papeles, los permisos de manipulación de alimentos y abrir el restaurante, nadie lo molesta. En lo único que tiene que pensar es en ganar dinero y en pagar impuestos cuando toque. Pero no hay acoso, no hay corrupción, no hay que sobornar a nadie para abrir todos los días.

En una entrevista concedida a CiberCuba, Dany González cuenta que eligió situar su food truck en Kendall porque le queda cerca de donde vive y se ahorra, de esta forma, los atascos en las carreteras de Miami. Al principio, les costó darse a conocer, pero tiraron de redes sociales y han conseguido que uno de sus vídeos se haga viral y los clientes han empezado a acercarse, pidiendo cortes de carne precisos que él aprendió a hacer cuando trabajó en otro restaurante brasileño. En Cuba ni sabía que existían.

A los cubanos que están pensando en abrir un negocio, Dany González los anima. En su opinión, en Estados Unidos, cualquiera con ganas de producir sale adelante.

Ahora, sólo piensa en levantar Al Fuego Grill y poder reunirse pronto con su hija, una niña de cuatro años que dejó en Cuba.