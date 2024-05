"Cada día más hermosa": Daniela Reyes conquista en redes con favorecedor look

Un día después de haber celebrado el millón de seguidores en Instagram, Daniela Reyes se ganó los aplausos en la red con unas fotos luciendo favorecedor outfit.

En las estampas, donde demuestra que elegancia y sensualidad no están reñidas, luce un conjunto de pantalón negro y mini top con pedrería.

El pelo recogido y un sutil maquillaje completaban el look con el que volvió a ganarse los elogios de sus admiradores.

"Muy bella me encanta"; "Cada día más hermosa"; "Puro estilo"; "No m equivoco dura no durísima bella bendiciónes"; "Divina siempre"; "No es duda este mujeron cada dia es mas bella x dios"; "Que preciosa"; "Diosa"; "Una belleza toda ella", se lee entre los comentarios al post, que a un día de compartido había provocado más de 14 mil likes.

Dos días antes, la influencer había apostado también por un conjunto similar, en esa ocasión, el topo con vuelos de tul, que también desató la avalancha de elogiosos comentarios.

Pero mientras Daniela disfruta del apoyo y crecimiento en redes sociales, a nivel sentimental la vida también le sonríe luego de haberse dado ella y Yomil una segunda oportunidad.

Enamorados, cómplices y sin escatimar en muestras de afecto están los tortolitos después de que se hizo pública su reconciliación.