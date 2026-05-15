¿Candidata a Miss Universe Cuba? Daniela Reyes anuncia sorpresa: «Se imaginan lo que es»

Daniela Reyes volvió a encender las redes sociales este viernes con dos historias de Instagram que bastaron para desatar una ola de especulaciones: la influencer y modelo cubana anunció que tiene «una gran sorpresa» para sus seguidores.

En la primera historia, Daniela aparece elegantemente vestida con un jumpsuit negro. El texto es directo y misterioso a la vez: «Les tengo una gran sorpresa / Reyes & Reinas ».

En la segunda historia, se graba dentro de un vehículo de lujo y una sonrisa que lo dice todo: «Un mes lleno de GRANDES Sorpresas ». «Próximamente les voy a dar una gran sorpresa. Muchos de ustedes se imaginan lo que es, pero me tiene muy emocionada y sé que a ustedes también», dijo en el video.

La combinación de su apellido con la palabra «Reinas» y la corona emoji disparó de inmediato lo que sus seguidores llevan meses esperando: que Daniela Reyes confirme su participación en Miss Universe Cuba 2026.

Captura de Instagram / Daniela Reyes

No es la primera vez que ocurre. El pasado 20 de abril publicó el mensaje «Algo grande está por comenzar», que también fue leído como una señal de candidatura, justo cuando la organización del certamen iniciaba su primer casting presencial en busca de 24 finalistas entre más de 100 aspirantes.

Miss Universe Cuba 2026 está en pleno proceso de selección, y la ganadora representará a Cuba en la edición internacional prevista para noviembre en Puerto Rico.

El perfil de Daniela encaja a la perfección con el imaginario de una reina de belleza: lleva más de una década construyendo su presencia en redes, con contenido de moda, viajes, modelaje y belleza. Su mudanza a Miami a finales de 2024 amplió su exposición mediática, incluyendo una aparición en el programa Hoy Día de Telemundo.

En noviembre de 2025 rompió el silencio y reconoció que la posibilidad de participar en el certamen le genera «muchísima ilusión y también un poquito de miedo», dejando la decisión «en manos de Dios».

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. En la gala de Miss Universe Cuba 2025, donde no compitió pero sí estuvo presente, el público ya pedía a gritos su candidatura para 2026: «El día que @danielareyesofficial esté en este concurso, podría incluso ser la primera cubana en ser Miss Universe», escribió un seguidor. Otro fue más contundente: «Cuando Daniela se presente, las demás que se retiren y le cedan la corona directo».

Incluso Marianela Ancheta, Miss Universe Cuba 2024, la respaldó públicamente: «Yo te veo siendo Miss Universo Cuba».

Hasta ahora, no existe ningún anuncio oficial de su participación en el certamen. Pero con una sola historia de Instagram, Daniela Reyes logró lo que pocas influencers consiguen: convertirse en el tema del día sin revelar absolutamente nada.