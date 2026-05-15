¿Candidata a Miss Universe Cuba? Daniela Reyes anuncia sorpresa: «Se imaginan lo que es»

Daniela Reyes volvió a encender las redes sociales este viernes con dos historias de Instagram que bastaron para desatar una ola de especulaciones: la influencer y modelo cubana anunció que tiene «una gran sorpresa» para sus seguidores.
En la primera historia, Daniela aparece elegantemente vestida con un jumpsuit negro. El texto es directo y misterioso a la vez: «Les tengo una gran sorpresa / Reyes & Reinas ».
En la segunda historia, se graba dentro de un vehículo de lujo y una sonrisa que lo dice todo: «Un mes lleno de GRANDES Sorpresas ». «Próximamente les voy a dar una gran sorpresa. Muchos de ustedes se imaginan lo que es, pero me tiene muy emocionada y sé que a ustedes también», dijo en el video.
La combinación de su apellido con la palabra «Reinas» y la corona emoji disparó de inmediato lo que sus seguidores llevan meses esperando: que Daniela Reyes confirme su participación en Miss Universe Cuba 2026.
No es la primera vez que ocurre. El pasado 20 de abril publicó el mensaje «Algo grande está por comenzar», que también fue leído como una señal de candidatura, justo cuando la organización del certamen iniciaba su primer casting presencial en busca de 24 finalistas entre más de 100 aspirantes.
Miss Universe Cuba 2026 está en pleno proceso de selección, y la ganadora representará a Cuba en la edición internacional prevista para noviembre en Puerto Rico.
El perfil de Daniela encaja a la perfección con el imaginario de una reina de belleza: lleva más de una década construyendo su presencia en redes, con contenido de moda, viajes, modelaje y belleza. Su mudanza a Miami a finales de 2024 amplió su exposición mediática, incluyendo una aparición en el programa Hoy Día de Telemundo.
En noviembre de 2025 rompió el silencio y reconoció que la posibilidad de participar en el certamen le genera «muchísima ilusión y también un poquito de miedo», dejando la decisión «en manos de Dios».
Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. En la gala de Miss Universe Cuba 2025, donde no compitió pero sí estuvo presente, el público ya pedía a gritos su candidatura para 2026: «El día que @danielareyesofficial esté en este concurso, podría incluso ser la primera cubana en ser Miss Universe», escribió un seguidor. Otro fue más contundente: «Cuando Daniela se presente, las demás que se retiren y le cedan la corona directo».
Incluso Marianela Ancheta, Miss Universe Cuba 2024, la respaldó públicamente: «Yo te veo siendo Miss Universo Cuba».
Hasta ahora, no existe ningún anuncio oficial de su participación en el certamen. Pero con una sola historia de Instagram, Daniela Reyes logró lo que pocas influencers consiguen: convertirse en el tema del día sin revelar absolutamente nada.
Preguntas frecuentes sobre Daniela Reyes y su posible participación en Miss Universe Cuba 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Daniela Reyes va a participar en Miss Universe Cuba 2026?
Hasta el momento, no hay un anuncio oficial sobre la participación de Daniela Reyes en Miss Universe Cuba 2026. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales han generado especulaciones y expectativas entre sus seguidores.
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¿Por qué se cree que Daniela Reyes podría participar en Miss Universe Cuba 2026?
Las especulaciones surgieron a partir de las publicaciones en Instagram de Daniela Reyes, en las que mencionaba una "gran sorpresa" y utilizaba términos relacionados con reinas y coronas. La combinación de su apellido con la palabra "Reinas" y el uso de un emoji de corona hicieron que sus seguidores asumieran que podría postularse al certamen.
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¿Qué ha dicho Daniela Reyes sobre su posible candidatura a Miss Universe Cuba?
Daniela Reyes ha expresado que la idea de participar en el certamen le genera "muchísima ilusión y también un poquito de miedo". Ha dejado abierta la posibilidad de participar, pero no ha confirmado oficialmente su candidatura.
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¿Qué impacto ha tenido la posible candidatura de Daniela Reyes en Miss Universe Cuba 2026?
La posible candidatura de Daniela Reyes ha generado una gran cantidad de expectativas y comentarios en redes sociales. Su presencia en el certamen podría atraer más atención mediática y elevar el perfil de Miss Universe Cuba 2026.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.