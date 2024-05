Actor Jorge Losada dado de alta luego de más de un mes hospitalizado en La Habana

El reconocido actor cubano Jorge Losada fue dado de alta, luego de casi un mes de estar ingresado en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico “Manuel Fajardo”, de La Habana, según confirmó el medio digital CubaNet.

Losada, de 91 años, estaba siendo tratado en la institución de salud cubana por complicaciones derivadas de una prótesis de cadera.

“El actor ha mejorado y se siente mejor de los fuertes dolores que padecía”, dijo al citado medio una persona cercana al artista que pidió el anonimato.

Losada había sido ingresado para una intervención quirúrgica planificada con antelación y no relacionado con su prótesis de cadera.

“Tenía un dolor muy fuerte y me encontraron que la prótesis de cadera que me habían puesto hace años estaba salida de lugar cuando me iban a realizar otra operación por un problema diferente, y por eso no podía caminar apenas. No me pueden poner otra prótesis ahora porque ya estoy mayor y decidieron darme fisioterapia”, precisó el actor a CubaNet el pasado 6 de abril.

Las alarmas sobre su estado las despertó, también, la actriz cubana Valia Valdés Rivero, quien en una publicación en Facebook aseguró que el veterano histrión tenía dificultades de salud.

"Está bien atendido, de lunes a viernes en el hospital Fajardo y los fines de semana descansa en su casa", detalló.

Valia recalcó que lo que más necesita en este momento es cariño.

"Hazle saber que te preocupas por él. Es el momento de apoyarlo", pidió.

Sin embargo, sobre su atención, Losada mencionó al equipo de fisioterapia, considerando que se preocupaban atentamente por él.

Próximamente, el actor podrá ser disfrutado por la familia cubana en la telenovela “Renacer”, prevista para estrenarse en la Televisión Cubana en el último cuatrimestre de 2024.

Su presencia en esa producción la calificó como “única”, asegurando que podría ser su despedida de la actuación cubana, presumiendo el retiro de la pantalla chica.