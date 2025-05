Madre cubana explota en redes en pleno apagón en Cuba por la falta de corriente: "Mis hijas no han almorzado"

Una madre cubana denunció en redes sociales los efectos del prolongado apagón que afectaba su hogar, mientras intentaba preparar algo de comida para sus hijas pasadas las tres de la tarde.

El video, compartido en TikTok por la usuaria @gelylaflaki, se muestra visiblemente alterada por la situación que enfrentan muchas familias en Cuba debido a los cortes eléctricos diarios.

“Cosas que ahora mismo están pasando en Cuba y tenemos que aguantar. A las 9 de la mañana nos quitaron la corriente, no me dio tiempo hacer el almuerzo. Son las 3 de la tarde y la corriente hace poco”, relató la mujer, quien apenas pudo cocinar arroz.

Según su testimonio, la falta de recursos y el impacto de los apagones dificultan incluso la posibilidad de alimentar a sus hijas. “Mis hijas no han almorzado y yo no tengo dinero para ir a buscarles una pizza o un yogurt. Lo único que tengo es leche y las chiquiticas no toman leche”, explicó, visiblemente desesperada.

Durante el video, la madre mostró a una de sus hijas, sudando por el calor, después de haber tenido que abandonar el cuarto donde dormía por las altas temperaturas. “¿Ustedes creen que es justo? ¿Por qué tienen que pasar por esto?”, se preguntó.

Este testimonio se suma a las múltiples denuncias que inundan las redes sociales desde distintos puntos del país, donde los cubanos enfrentan extensos apagones diarios, con afectaciones directas en la alimentación, el descanso y la calidad de vida, en medio de una profunda crisis económica.

