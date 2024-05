Empresario cubano advierte sobre influencers y artistas de Miami: "Quieren hacerse sus casas nuevas completas a nuestra costa"

Es una realidad que muchos influencers y artistas buscan servicios gratis a cambio de publicidad en sus redes sociales. Una estrategia cada vez más extendida con la que supuestamente se benefician ambas partes. Sin embargo, no siempre es así y así lo denuncia un empresario cubano de Miami, que a través de TikTok lanzó una advertencia a otros negocios de la zona que tienen planeado llegar a este tipo de acuerdos con artistas e influencers.

El empresario de una compañía eléctrica de Miami fue quien lanzó este aviso en su perfil de Instagram, asegurando que muchos influencers y artistas son unos "aprovechados" y en vez de apoyar a los pequeños negocios, pretenden costearse sus hogares a su costa.

"Hay una pila de influencers y artistas que son unos aprovechados. En vez de apoyar a los pequeños negocios, se aprovechan de nosotros quieren hacerse sus casas nuevas completas a nuestra costa. Supuestamente para promoción y no dan nada. No hacen ni un vídeo. Son una pila de descarados la mayoría, no todos", dijo en el vídeo que subió.

"Compañías pequeñas tengan cuidado cuando vayan a hacer negocios con estas personas. Yo he hecho con muchos artistas, así que puedo hablar de lo que estoy diciendo", agregó en el vídeo, en el que mencionó a La Diosa para excluirla de este grupo.

"Hasta el sol de hoy ella nos sigue dando promoción y ya terminó nuestro contrato. Aunque no tiene que hacerlo, me sigue subiendo a su Instagram", dijo sobre la cantante cubana.

"Tienen dinero y dicen vamos hacerlo por promoción y luego solo te suben un vídeo. Hay una pila de descarados aquí en Miami. No me llamen ninguno, el que me llame es para cobrar", concluyó este empresario.

Ante estas declaraciones, otros empresarios que han vivido experiencias similares han secundado sus palabras. "Tienes toda la razón, a mí me ha pasado con mi negocio también, todo lo quieren de gratis", "Tienes toda la razón" o "Todos son iguales…", son algunos de los mensajes que se leen junto al vídeo.