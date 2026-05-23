Raúl Castro es criminal ante EE.UU. y mucho más ante Cuba, afirma influencer cubano

El influencer cristiano cubano Iván Daniel Calás Navarro publicó un video en Facebook reaccionando a la imputación de Raúl Castro por parte de la justicia estadounidense, en el que sostiene que el exdictador no solo es criminal ante los tribunales de EE.UU., sino «por muchas más razones» ante Cuba y la historia.

El video, publicado este viernes, acumula más de 13,000 vistas y casi 1,800 reacciones, y llega días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. desclasificara la acusación formal ampliada contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

Calás Navarro abre su mensaje sin rodeos: «Soy cristiano y me alegro [de] que Raúl Castro sea encauzado por la justicia estadounidense».

Pero el creador de contenidos va más allá del caso judicial concreto y amplía el argumento hacia la responsabilidad histórica del exdictador: «Raúl Castro es criminal ante la justicia estadounidense por los Hermanos al Rescate. Pero ante la realidad, ante Cuba, ante los hechos históricos, es criminal por muchas más razones».

El influencer, que opera el canal de YouTube Voz de Verdad y actualmente vive en el exilio, describe a Castro como el máximo responsable de un aparato de represión sostenido durante décadas: «En una dictadura militar, él es precisamente el general de los ejércitos. Familia, estamos hablando de décadas de opresión, de familias divididas, de sufrimiento sistemático».

Uno de los señalamientos más directos del video apunta al servicio militar obligatorio, bajo el cual han muerto jóvenes cubanos a lo largo de los años: «Estamos hablando de que el "angelito" es el jefe del ejército donde murieron y mueren jóvenes bajo el servicio militar obligatorio».

Calás también responde a quienes podrían cuestionar su alegría desde una perspectiva religiosa: «A veces se confunde el amor cristiano con la pasividad, con la tolerancia a la injusticia. Y no, no es correcto hacer malabares teológicos para justificar lo injustificable».

El influencer defiende que celebrar un acto de justicia es, en sí mismo, una expresión de amor al prójimo: «Recuerda esto, alegrarse por la justicia también es amar al prójimo que fue y es oprimido».

Calás Navarro conoce de cerca el costo de hablar con libertad en Cuba. En septiembre de 2023, el régimen lo citó a interrogatorio policial en La Habana por sus publicaciones religiosas y le advirtieron que podía ser encarcelado si continuaba hablando contra las autoridades.

La acusación que motivó el video fue presentada por un gran jurado federal reunido en Miami el 23 de abril de 2026 y desclasificada el 20 de mayo. Los cargos contra Raúl Castro, de 94 años, incluyen conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

La evidencia central es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ordenó: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

El único coacusado ya en custodia estadounidense es Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, arrestado en noviembre de 2025 por fraude migratorio al ocultar su pasado militar. Si Raúl Castro fuera declarado culpable, podría enfrentar pena de muerte o cadena perpetua, aunque la acusación, en lo inmediato, tiene alcance principalmente simbólico: Castro no ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU.

Calás Navarro cierra su mensaje con una petición que resume el sentir de muchos cubanos dentro y fuera de la isla: «Para Cuba, no solo le pido a Dios y a quienes Dios usa, libertad, también justicia».