Artistas muestran apoyo a El Uniko tras críticas por emprender con food truck en Miami

El cantante cubano de música urbana Luis Alberto Almanza González, más conocido como El Uniko, causó una verdadera revolución en las redes sociales tras acudir a su perfil de Instagram para responder a las críticas que ha recibido por su food truck de Miami, el cual que montó a principios de diciembre del año pasado.

Tras su publicación, en la que dedicó unas palabras a todos aquellos que le critican por 'vender pan', el reguetonero recibió numerosos mensajes de apoyo de artistas cubanos.

Entre los artistas que le han dedicado comentarios cargados de ánimo se encuentran el humorista Andy Vázquez, quien escribió: "El que critica debe estar peor que él. Hermano pon la dirección y todos vamos para allá".

El músico El Niño y La Verdad, añadió: "Qué triste ver lo dañado que está el cubano de la mente. Altamente afectados. La verdad, ni conozco al artista personalmente, ni me identifico con su música, pues ni siquiera la conozco, con mucho respeto, pero un hombre que lucha por su familia y por sus hijos para sacarlos adelante, sea como sea, tiene todo mi respeto y la bendición de Dios y los santos. En estos países hay que luchar mucho y no siempre podemos hacer lo que queremos y para lo que nacimos, pero salir de tu zona de confort y por tu familia asumir un nuevo trabajo o negocio, no es nada denigrante. Que tenga mucho éxito en su nuevo negocio y que tenga siempre la oportunidad de llevarle un plato de comida a su familia. Amen".

El actor Erdwin Fernández, comentó: "Bravo". Mientras que el músico Dagoberto Pedraja, por su parte, escribió: "Su mamá es tremenda repostera, tremendos dulces que hacía. Lo conozco de niño, del barrio Los Sitios donde vivían mis abuelos, tías y primos".

En Instagram tampoco le faltó el apoyo de sus colegas, seguidores y amigos. La cantante Señorita Dayana, expresó: "Tienes una familia que mantener y cero personas a las que impresionar. Y lo estás haciendo muy bien y dignamente. De hecho, en cualquier momento te caigo a probar esos panes que me han dicho que son la tiza. Es así. Tu precio y tus condiciones las pones tú, nadie más. Y sigue adelante, que las bendiciones que vienen para ti, ni tú mismo las imaginas".

El cantante y compositor Omi Hernández, añadió: "Mi hermano toda bendición para ti y tu familia. Créeme que te admiramos tanto por tu talento como cantante y compositor, como por emprendedor y padre responsable que eres. Sigue adelante con tu metas que la gran mayoría te quiere y te quiere ver mejor cada día. Ashé pa ti siempre".

El cantante Alex Duval, dijo: "El trabajo nos dignifica mi hermano, sea cual sea. Felicidades por tu emprendimiento y que sigan los éxitos". La reguetonera Dayami La Musa, por su parte, expresó: "Usted es un campeón, con dignidad. Respeto ". Mientras que los también cantantes urbanos Harryson y Dale Pututi comentaron la siguiente frase: "El trabajo dignifica al hombre".