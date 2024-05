Reguetonero cubano El Uniko responde a críticas por emprender negocio de food truck en Miami

El artista urbano cubano Luis Alberto Almanza González, más conocido como El Uniko, ha respondido en Instagram a quienes lo critican por ganarse la vida "vendiendo pan", en alusión a que, además de hacer música, gestiona un food truck que montó en Miami a principios de diciembre del año pasado.

"Me levanto y lo primero que veo son un montón de comentarios de supuestos hombrecitos intentando denigrarme porque estoy tratando de echar para adelante mi negocio. Yo tengo dos hijos que mantener, ya sea con música o vendiendo pan, como dicen ustedes. Todo el que me ve en la calle sabe que de mí, lo único que recibe es amor y cariño, pero la gente está tan vacía y tan materialista que no cree en sentimientos", escribió el artista, que en sólo ocho horas acumulaba 487 comentarios. La mayoría, dándole ánimos y halagando su esfuerzo.

Según explica en el mismo post, en estos momentos no está haciendo conciertos porque considera que su trabajo "tiene un valor". "A mí ningún promotor me va a poner precio. Son 7.000 dólares lo que vale El Uniko y de ahí no lo pienso bajar. Mientras tanto, sigan bregando con Luis Alberto, que aquí se está facturando y lo que menos hay es miedo ni a los problemas, ni a empezar de cero", añadió el cantante.

En los últimos treinta días, el food truck de El Uniko habría recaudado 19,400.00 dólares, según las cuentas mostradas por el artista en el mismo post de Instagram que recogen un total de 763 transacciones y un descenso del 24% en el último mes.

Pese a las críticas, El Uniko sigue adelante en su faceta de emprendedor y presenta en Instagram la nueva Eiffel Burger, que por sus dimensiones recuerda a la Torre Eiffel de París, "una obra maestra para el paladar". Ingredientes no le faltan: lleva carne chuleta, huevo, jamón, tocino, salchicha, mozzarella, tomate, lechuga, maíz y cebolla caramelizada. El nuevo plato se suma al que hasta ahora era la especialidad de la casa, el disco de jamón y queso.

Al reguetonero lo han apoyado artistas como Chocolate, El Yonki y Ani Dieppa, La Superfriky; el humorista Boncó Quiñongo, Eddy K y Jacob Forever , que se han pasado a comer por el food truck de El Uniko y él ha compartido las fotos de todos en el Instagram de su negocio.

No es la primera vez que El Uniko utiliza sus redes sociales para responder a sus 'haters'. Ya lo hizo cuando contestó a "aquellos que con su infinita maldad y deseos de hacer daño" llamaron a los inspectores. "Quiero decirles, queridas ratas, que nos hicieron un favor", señaló el artista apuntando la nueva dirección del food truck, (8100 SW 8th Miami, FL 33 144), donde permanecen abiertos hasta las 2.00 am.

Por supuesto no faltan los fans que lo animan a centrarse en la música. "Tú eres bueno" o quienes saben que conseguirá sus sueños. " Vas a seguir creciendo porque eres un peleador. ¡Arriba los cubanos!"

El Uniko tiene también seguidores que plantan cara a quienes no ven con buenos ojos que se pueda hacer música y dedicar tiempo a la gastronomía. "Qué manera del ser humano de ser destructor (...) Por lo menos tiene su propio negocio y le da promoción y eso no tiene nada de malo".

El artista consiguió a finales de abril pasado la placa que acredita sus 100.000 suscriptores en YouTube.