La Amy Winehouse cubana consigue nuevo trabajo en negocio privado de La Habana

Lisandra Rodríguez, conocida como la “Amy Winehouse cubana”, compartió la buena noticia de que cuenta con empleo nuevo, luego de haber sido expulsada de su anterior trabajo.

En dos stories, la joven cubana compartió que ahora forma parte del equipo del bar-café Starcafé, situado en La Habana Vieja.

Captura de Facebook/Lisandra Rodríguez

Una de las dos stories muestra a Lisandra junto a sus compañeros de trabajo, que parecen acogerla de manera muy feliz.

Captura de Facebook/Lisandra Rodríguez

Rodríguez trabajaba como camarera en el bar Escabeche en La Habana Vieja, pero tras la repentina fama y el público agradecimiento de Lisandra a los medios de prensa independientes, que en pocas horas se hicieron eco de forma masiva de su historia, al parecer no sentó bien a algunos, lo que se tradujo en una fulminante despedida.

“Siento mucho esto, pero la decisión no la tomé yo. Me echaron del trabajo por salir en los medios. Aclarar quiero que yo estaba apoyando atender las mesas, pero no cumplía con documentos para eso”, explicó en un texto publicado en Facebook.

La joven capturó la atención de cubanos y extranjeros por su notable parecido con la icónica cantante británica Amy Winehouse, quien falleció en 2011.

El cineasta cubano Daniel Ross Dieguez, impactado por el parecido de Lisandra con Winehouse, decidió incluirla en su segundo largometraje titulado "Bajo la corteza".

Su nuevo empleo es un negocio gastronómico privado en La Habana que imita a los conocidos Starbucks, una cadena estadounidense de cafeterías que posee más de 35,000 locales en 70 países.