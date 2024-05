Los chinos de Miami Gardens: "De aquí sale la mitad para Cuba"

Un cubano mostró en Internet los comercios de chinos que se encuentran en Miami Gardens donde los cubanos compran mercancías para venderlas luego en la Isla.

"Hay muchas cosas que las personas compran para su consumo, pero de aquí sale más de la mitad de las cosas que mandan para Cuba", afirmó en su cuenta de TikTok el usuario identificado como Manun el colimador.

El joven entró a una gran nave con sus paredes y mostradores llenos de todo tipo de productos, desde alimentos, ropa, electrodomésticos, artículos de ferretería...

Afuera de los locales, varios food trucks venden comida cubana mientras algunos clientes se sientan a comer en pequeñas mesas colocadas cerca de los camiones.

"Llevo en este país casi 10 años y no había visto nunca esto así. Yo no venía hace meses aquí, pero como se ha puesto esto aquí, con la vitalidad y la pila de gente que viene a hacer esto, como si fuera una feria", expresó.

"Por supuesto, es sábado, pero el que conoce esto de hace años sabe que esto no estaba así. Yo me quedé impresionado: la gente se sienta, se compra su pizza, su guarapo. Me quedé impresionado de como se ha desarrollado esto aquí con la comunidad cubana", subrayó.