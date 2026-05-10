Rusa que vive en Cuba cuenta cómo fue su visita a La Cuevita: "Es la India, Haití"

Una ciudadana rusa residente en Cuba conocida como Poli, creadora de contenido en Instagram bajo el nombre "Me llamo Poli", publicó un video en el que narra su primera visita a La Cuevita, el mayor mercado informal de Cuba, y la experiencia la dejó atónita.

La descripción que eligió para acompañar el clip lo resume todo: "Salí con un trauma psicológico... pero con cosaaas".

El video arranca con Poli hablando directo a cámara: "Acabo de llegar de La Cuevita. Esto es otra talla. Eso no es Cuba, es la India, Haití".

La aventura comenzó antes de llegar al mercado, durante el trayecto. Poli relata que estaba lista para gritar en la esquina para detener el vehículo cuando su esposo le explicó que había que "apretar un botón". "¡Wow! Eso sí no lo esperaba, como en las guaguas yumas", dice entre risas.

Una vez en el lugar, el primer impacto fue olfativo. "Sentí un olor de barbecue. ¡Ah, no! Esa fue la basura quemada", cuenta Poli, describiendo uno de los problemas crónicos de la ciudad.

Una vez adentro, el caos organizado del mercado la sorprendió. "Aquí se mezcla todo, mercancía, la gente, carretilla, triciclo, farmacia", describe.

Lo que más le llamó la atención fue la abundancia de medicamentos en un puesto informal: "Qué cantidad de medicamentos. Decidí que con el dolor no voy al hospital, voy a La Cuevita".

La Cuevita está ubicada en el municipio de San Miguel del Padrón, La Habana, entre las calles 106 y 110, y surgió en los años 90 como "La Candonga". Opera de 7:00 am a 3:00 pm y atrae compradores de toda la Isla, desde Pinar del Río hasta Camagüey.

En 2019 fue remodelada como "Feria de Monterrey" con 241 cubículos, aunque persisten el descontrol, la acumulación de basura y la falta de higiene.

El mercado también ha sido escenario de operativos policiales con revendedores detenidos y de estafas con productos adulterados.

Poli cerró el video con una confesión: "Aquí hay de todo. Y mira que pudiera comprar el protector solar, pero no lo hice".

Esta no es la primera vez que Poli se convierte en protagonista de las redes.

En abril, la rusa que vive en Cuba le puso "Apagonia" a su hija recién nacida en referencia a los apagones crónicos de la Isla, un video que alcanzó 241,000 vistas y la catapultó a la fama en toda la comunidad cubana en línea.