Otto Ortiz critica inacción del Gobierno ante subida de divisas: "La medida tomada es ganarles por cansancio"

El humorista cubano Otto Ortiz criticó la inacción del Gobierno ante la subida de las divisas en el mercado informal.

Otto recordó que hace unos dos meses el euro estuvo a 325 CUP y en este momento va por los 402.5 CUP, y todo hace indicar que seguirá subiendo y "antes de fin de año deberá andar por el infinito".

Al comediante le preocupa que cuando algún "especialista" comenta la tasa de cambio informal lo único que hace es culpar al portal elToque y decir que se están tomando medidas.

"En eso llevamos meses y nada", cuestionó en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook / Otto Ortiz

El actor se pregunta qué se está haciendo realmente para frenar esa subida de precios. "Por lo que se aprecia, la medida tomada es ganarles por cansancio, esperar a que el euro y el dólar digan: 'ya, no puedo con tanto CUP'", subrayó.

"La economía de un país se controla con medidas económicas, con ajustes (...) nunca un país frena la inflación hablando mal de una página de Internet", dijo.

"Y lo peor, el Estado ajusta sus precios, precios estatales, entiéndase precios de autos viejos, cigarros normados, etc, fija los precios estatales poniéndose a la par de los precios del mercado informal", aseguró.

En opinión del humorista, Cuba se ha vuelto una gran Mazorra donde todos son pacientes de esta locura.

"No debemos olvidar que el objetivo es satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de la población y, según los clásicos, garantizar el comer, vestir y beber antes de hacer arte, política y religión", concluyó.

El régimen castrista desarrolla una campaña contra elToque, web que publica diariamente la tasa representativa de las divisas en Cuba, con las oscilaciones de precio de las divisas en la venta informal.

Medios oficialistas y perfiles en redes de seguidores del Gobierno culpan a la plataforma de la devaluación del CUP, pese a que lo único que hace elToque es recopilar datos en redes de compra y venta, e incluso difunde la metodología que emplea.

Según el medio Cubadebate, Estados Unidos usa elToque para realizar acciones dirigidas a afectar la economía cubana, que han generado un impacto negativo en la escala monetaria del país, lo cual ha provocado un aumento de los precios y afectado su Producto Interno Bruto (PIB).

El propio exministro de Economía Alejandro Gil, hoy imputado por corrupción, aseguró en diciembre que intervendrían en el mercado informal de divisas porque "es una distorsión".

"El mercado cambiario es una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. Nosotros no diseñamos ese mercado cambiario que está operando en el país, pero una parte importante de las divisas que adquieren los no estatales lo hacen en ese mercado", dijo Gil en la Mesa Redonda.