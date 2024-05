Tiktoker cubano regala 100 dólares a mendigo en calle de Miami: "Servir es el más alto honor"

El tiktoker cubano Dairon Cano le regaló 100 dólares a un mendigo que estaba en las calles de Miami y se lo llevó a su casa a darle de comer.

Dairon se encontró con el hombre y al preguntarle qué le hacía falta, este le respondió que dos monedas para comer.

"Claro que te lo voy a dar, mi hermano", le dijo el joven.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, mostró un billete de 100 dólares y anunció que se llevaba al señor a comer a su casa.

"A las personas se ayudan y se dan la mano. Hago las cosas de corazón porque recuerdo todas las veces que deseaba tener esa ayuda", expresó.

"Ayuden a la gente en la calle, se lo merecen. Dale tu mano, ayúdalo y apóyalo", pidió a sus seguidores.

Decenas de internautas felicitaron a Dairon por su altruismo y generosidad para con los más desfavorecidos.

El viernes, el joven presentó el caso de una madre cubana con dos hijas pequeñas que está a punto de ser desalojada del apartamento donde viven alquiladas tras perder su trabajo.

La mujer, visiblemente afectada, relató que ella trabaja como conductora de Uber, pero el 12 de abril le chocaron su auto y desde entonces no ha podido volver a su empleo, porque la compañía de seguro no acaba de reparar el carro.

"No puedo pagar la renta. Hablé con el dueño, le dije: 'mire, señor, yo con usted siempre he quedado bien, en tiempo y forma. Es primera vez que no le pago. Apenas llevo cuatro días de retraso con la renta'", detalló.

Ella le suplicó que la dejara vivir con los dos meses de fondo que entregó, pero el propietario no accedió y pidió una orden de desalojo.

Dairon pidió a sus seguidores que le escribieran al privado y él les dará el número de teléfono de la mujer para que le envíen sus donaciones para poder la renta de este mes.

En enero, el tiktoker le hizo un regalo a un cubano que vive en su camioneta en Miami como agradecimiento, ya que un video que publicó sobre él se convirtió en el más viral de su cuenta con 12 millones de visualizaciones.

El influencer le obsequió una camisa, un sombrero, una gorra, una tarjeta para comprar en Nike y 100 dólares.

"Vamos a ayudarnos. El cubano se ayuda, el cubano no se critica. Quería hacerte este presente, brother, espero que te guste y te lo doy con mucho amor y con mucho cariño. Que Dios te bendiga, eres un guerrero", le dijo al señor.