Prensa oficialista habla de “trabajadores pobres” en EE.UU. y desata burlas de cubanos atrapados en la miseria socialista

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El programa oficialista Mesa Redonda emitió este viernes un documental de 2016 sobre la pobreza en Estados Unidos y desató una ola de críticas y burlas de cubanos dentro y fuera de la isla, que señalaron la hipocresía del régimen al denunciar carencias ajenas, mientras Cuba atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes.

El programa, anunciado por el también oficialista portal digital Cubadebate bajo el título "Estados Unidos en crisis: trabajadores atrapados en la pobreza a pesar del empleo", es un documental producido por Babel Press y dirigido por Hélène Eckmann que se estrenó originalmente en 2016 y narra la situación de los llamados "trabajadores pobres" estadounidenses, personas que, con uno o dos empleos, no logran cubrir sus necesidades básicas.

La reacción en los comentarios de la publicación de la página en Facebook de Cubadebate fue inmediata y contundente.

"Huyyyy que susto pensé que era en Cuba, luego me di cuenta que en Cuba los trabajadores, jubilados, niños, enfermos, en fin todossss están atrapados en la pobreza y mucho más", escribió Niriam Almeida.

Otro usuario, identificado como Oráculo de Delfos, resumió la ironía con una sola frase: "Trabajadores atrapados en la pobreza a pesar del empleo... Ummm... Eso me suena pero no me acuerdo de dónde".

Ed Serrano fue más directo al describir la cotidianidad cubana. "Imagínate salir del trabajo e ir caminando a casa, en el transcurso tres personas disfrazadas de mendigo te piden dinero, pero no tienes, llegas, tomas agua y tampoco hay electricidad, te sientas a esperar mientras lees Cubadebate en Facebook, y ves esta noticia. Imagina que ganas poco más de 6,000 pesos, o sea dos cartones de huevos... A mí como periodista me daría vergüenza hacer un programa hablando de Estados Unidos", sostuvo.

La comparación entre ambas realidades resultó demoledora para la narrativa oficial.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que casi 90 % de la población cubana vive en pobreza extrema, con un costo de vida mensual de 40,000 pesos frente a un salario medio que no llega a los 7,000 pesos.

La encuesta "En Cuba Hay Hambre 2025" reveló que casi 34 % de los hogares cubanos reportó que algún miembro se acostó sin comer en el último año, mientras que en Matanzas cubanos piden comida a diario en los kioscos de la terminal de ómnibus.

Las pensiones en Cuba no duran más de una semana y equivalen a menos de 10 dólares mensuales al cambio informal, según testimonios recogidos recientemente.

Pablo M Rueda refutó la narrativa oficial con su propia experiencia. "Imagina si eso es mentira que más de medio millón de cubanos llegamos aquí en 2022 con deudas y sin nada encima, en menos de dos años ya teníamos más de lo que jamás tuvimos en Cuba", dijo.

Alison Chanon fue aún más tajante. "Si eso es verdad, QUÉ JODIDA ESTÁ CUBA que el cubano sabiendo que en Estados Unidos se vive así, los cubanos prefieren jugarse la vida cruzando siete fronteras para emigrar. OBVIO, EN CUBA NO ES QUE SE VIVE MAL, CUBA ES EL PEOR INFIERNO EN LA TIERRA", razonó

La emisión se inscribe en una estrategia propagandística recurrente del régimen.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ya había empleado la misma táctica en diciembre de 2025, cuando publicó datos sobre pobreza y mortalidad infantil en Estados Unidos y recibió una avalancha de críticas similares.

Días atrás, la activista pro-régimen Brenda López afirmó en televisión que la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles es "mucho más crítica" que lo que ha observado en Cuba, declaraciones que contrastan con datos del Censo de 2024 que muestran que la población en situación de calle en la isla se triplicó.

El economista cubano Andrés Martínez Ravelo reconoció públicamente en la televisión de la provincia de Cienfuegos que en Cuba "hay vulnerabilidad y hay pobreza y hay mendicidad", con lo cual contradijo el discurso oficial que el régimen sigue empeñado en exportar hacia afuera, mientras lo niega puertas adentro.