Video indignante: Cochero azota a un caballo caído en plena calle de Holguín

Un cochero golpeó brutalmente a un caballo exhausto durante más de una hora en plena vía pública de Holguín, en un hecho ocurrido el pasado viernes 8 de mayo a las siete de la mañana que quedó registrado en video y generó una ola de indignación en redes sociales.

Según la denuncia publicada en Instagram por Bienestar Animal Cuba (BAC), el hecho ocurrió el pasado 8 de mayo, a las 7:00 am en la esquina de Máximo Gómez y Cables.

"El animal se desmayó mientras tiraba de un coche y el cochero empezó a golpearlo brutalmente durante más de una hora: patadas y fuetazos sin parar, mientras el pobre caballo yacía en el suelo", detalló.

"Es indignante lo que le hicieron a este caballo", dijo la organización, que condenó el acto de crueldad salvaje: "Nadie tiene derecho a descargar esa violencia sobre un animal exhausto. Eso no es trabajo, es tortura pura".

BAC exigió la identificación y sanción inmediata del cochero, y lanzó un llamado público a quienes lo reconozcan por el video: "Si alguien de la zona lo conoce, lo vio o puede identificarlo por el video que circuló, por favor contáctenos con urgencia".

El caso no es el primero de este tipo en Holguín.

En octubre de 2020, una mujer enfrentó a tres cocheros que golpeaban y arrastraban a otro caballo desplomado en la calle, en un video que también se viralizó. La animalista Sara Nogueira Pérez denunció entonces que los animales "los tienen sin agua sin comida y al sol, y las rutas que hacen son de kilómetros sin descanso y cargan diez personas".

El patrón se repite en todo el país. Apenas cuatro días antes del incidente de Holguín, un caballo colapsó en Sancti Spíritus por probable golpe de calor sin que ningún veterinario pudiera llegar al lugar; al intentar incorporarse, el animal se golpeó la cabeza y se fracturó la boca.

Cuba aprobó el Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal en 2021, que establece obligaciones de descanso, alimentación y limitación de carga para animales de trabajo, pero las organizaciones animalistas denuncian que su aplicación es prácticamente nula.

Las multas previstas por la norma oscilan entre 500 y 3,000 pesos cubanos, una cifra que los activistas consideran insuficiente como disuasivo. Un ejemplo: en mayo de 2025, un vecino de Holguín fue multado con apenas 1,500 pesos por la muerte de una gata, sanción que la comunidad animalista rechazó por insuficiente.

El problema de fondo es estructural: el maltrato animal no está tipificado como delito en el Código Penal cubano, y los protectores llevan años exigiendo que se incluya en la legislación penal. Mientras eso no ocurra, casos como el de Holguín seguirán quedando en manos de multas simbólicas o en la impunidad total.

BAC cerró su denuncia con una advertencia directa: "Vamos hasta el final por este caballo. Basta ya de tanto abuso en las calles".