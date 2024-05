Padre de cubana desaparecida la recuerda el Día de las Madres y denuncia inacción de la Policía

El padre de Karildi Marín, la joven cubana desaparecida en La Habana el pasado 14 de diciembre, recordó este Día de las Madres a su hija, quien es mamá de una niña pequeña.

Tomás Marín compartió en Facebook varias fotos de Karildi en su rol de madre, incluida una de cuando estaba embarazada poco tiempo antes de dar a luz, y otras con su niña, que tiene apenas un año de nacida.

Karildi con su hija. Foto: Tomas Marin / Facebook

"Un camino de bendiciones para mi nieta y su mamá", escribió en el grupo "Denunciando los crímenes en Cuba".

Karildi con su hija. Foto: Tomas Marin / Facebook

Este agobiado padre denunció la inacción y el poco interés de la Policía en la búsqueda de la muchacha, desaparecida ya hace cinco meses.

Captura de Facebook / Tomas Marín

"Todos los oficiales que tienen que ver con el caso no hacen ni pinga echándose aire en el culo. Seguro estoy que si fuera la hija de algunos de ellos ya hubiera aparecido. Esto es Cuba, el que no tiene padrino no se bautiza", subrayó.

No es la primera vez que la familia de Karildi denuncia la ineficiencia de las autoridades en su desaparición.

Su hermano Yoandri, quien se ha mantenido activo en redes para que el caso no caiga en el olvido, criticó el pasado 17 de abril el trabajo policial y aseguró que "quienes tienen que velar por la tranquilidad ciudadana no hacen su trabajo correctamente".

"No hay indicios de ella, ¿por qué si ya se han proporcionado pistas sigue sin aparecer algún sospechoso?", cuestionó.

Días antes, cuando faltaban pocos días para que se cumplieran cuatro meses de la desaparición de la muchacha, el joven escribió un mensaje en el que expresó cuánto extrañaba a su hermana.

"He sufrido mucho estrés, hasta se me estaba cayendo el pelo, por eso decidí continuar con mis ejercicios. Solo le pido a Dios que me cuide a mi hermana y me ayude a dar con su paradero", afirmó.

Karildi Marín tiene 24 años y reside en Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana. Desapareció la noche del 14 de diciembre cuando salió a una fiesta en el Cerro y desde entonces nadie ha sabido más de ella.

"Es una situación muy triste y dura para toda familia. No nos detendremos en tu búsqueda, tenemos que saber que ha sucedido contigo, mi hermana. Tu familia te ama y anhelo tu regreso", expresó Yoandri a finales de marzo.

El muchacho reiteró el número de teléfono 54291630 para que llamen las personas que tengan cualquier tipo de información.

El 19 de marzo, escribió en Facebook: "Seguimos buscándote, tu familia no descansa hasta saber de ti. Les pido ayuda a todas las autoridades de este país, cómo es posible que se desaparezca una muchacha joven. Y ya vamos para casi 100 días sin saber de ella".

Su familia descartó que la muchacha hubiese abandonado el país porque encontraron su pasaporte en la casa.