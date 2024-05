Reportan muerte por quemaduras de una mujer en Santiago de Cuba

La madre cubana fallecida en Santiago de Cuba Foto © Collage redes sociales

Una madre cubana murió este jueves en Santiago de Cuba por quemaduras, de acuerdo con numerosos reportes en redes sociales.

La mujer, de 33 años e identificada como Isaira Despaigne, dejó huerfanos a tres hijos, dos de ellos pequeños y uno de entre 17 y 18 años.

La fallecida, que vivía en Micro 3 en el reparto Abel Santamaría de Santiago de Cuba, habría fallecido en el hospital por un infarto cuando la estaban atendiendo por severas quemaduras.

Todavía no está claro cómo ocurrió el incidente, aunque la mayoría de las versiones divulgadas apuntan que fue su esposo quien la quemó y que ya estaría detenido.

“Una persona que trabaja en el policlínico donde la llevaron cuando sucedió el hecho dice que ella le decía a su pareja que no la tocara pero que él le dio la candela. Luego en el funeral, cuerpos policiales se lo llevaron detenido”, escribió en Facebook Irma Broek, administradora del grupo de Facebook Denunciando crímenes en Cuba.

Captura de Facebook/Denunciando crímenes en Cuba

“¡Qué manera de jugar! Prenderle fuego a su mujer y ahora decir que fue jugando. Jugando le tiró combustible y jugando le tiró la fosforera sin gas y se prendió”, escribió por su parte el periodista santiaguero Yosmany Mayeta aludiendo a la presunta explicación que le habría dado la pareja de la fallecida a las autoridades.

Captura de Facebook/Denunciando crímenes en Cuba

“Tú no merecías esto, mi hermana, tú no. No tengo palabras ni fuerzas, te vamos despedir como te mereces, como una guerrera, una campeona. Prohibido Olvidarte. EPD mi hermana”, escribió en redes sociales la internauta Lescaille Kirenia junto a un emotivo video en recordación de la fallecida.

La última publicación que se puede en el perfil de Facebook de Isaira Despaigne fue el pasado 12 de mayo, cuando escribió una hermosa felicitación dedicada a su madre.

Captura de Facebook/Isaira Despaigne

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre la muerte de Isaira Despaigne. Ni plataformas feministas cubanas ni fuentes oficialista se han hecho eco del trágico suceso.