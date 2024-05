Protectora alerta sobre desaparición de gatos en barrio de La Habana: "No ha quedado uno"

La protectora de animales identificada en redes sociales como Miriela Ramos López advirtió que en algunas zonas de La Habana los gatos han desaparecido.

"Quiero poner una alerta, hace dos días en Playa, zona de la tienda La puntilla no ha quedado un gato, ni callejero ni de familia", subrayó en el grupo de Facebook "Sociedad Protectora de Animales en Cuba".

Afirma que tiene nombre y dirección de varias personas de la calle 0, entre 1ra y calle 3ra, que aseguran que sus mascotas han desaparecido.

Publicación en Facebook

"Hace dos días sus gatos no aparecen, son unos cuantos, esto hay que ponerlo en conocimiento público por las mascotas y no sabemos qué fin tiene esto", subrayó Ramos López, en un llamado desesperado a la comunidad animalista cubana, a la cual convocó a llegarse a ese sitio para comprobar que "no ha quedado uno".

En el contexto de la actual crisis cubana, donde la inflación y la escasez de alimentos dificulta la alimentación de la población, han trascendido denuncias de personas que están consumiendo perros, gatos y hasta tiñosas.

En marzo trascendió que la escasez extrema de alimentos en Cuba conduce a un aumento en la caza y comercialización ilegal de carne de gato en territorios como Guantánamo.

La denuncia de esta desagradable y peligrosa práctica fue documentada en un artículo de Food Monitor Program que refleja cómo la penuria alimenticia en la región oriental del país, orilla a sus pobladores a consumir carne de gato, poniendo en riesgo la salud pública y violando leyes de bienestar animal.

También recientemente fue noticia el caso de varios cubanos en Mayabeque que se dedicaban a vender carne de perro, y para ello sacrificaron a varias mascotas y animales callejeros que eran cuidados por protectores del territorio, generando gran indignación.