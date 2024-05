Anuncian cierre parcial del Hospital Militar Carlos J. Finlay, en La Habana

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba anunció este sábado el cierre a partir del próximo 21 de mayo de varias instalaciones del Hospital Militar Central Dr. Carlos J. Finlay, en La Habana.

La publicación no detalló la causa exacta del cierre, aunque remitió a lo aprobado en "el Plan de Inversiones de las FAR", dando a entender que la suspensión parcial de servicios estaría relacionada con una remodelación, aunque no lo confirmaron.

"Teniendo en cuenta lo aprobado en el Plan de Inversiones de las FAR y previa aprobación de la Jefatura de las FAR, conciliado con el Ministerio de Salud Pública y las autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia de La Habana, el próximo 21 de mayo se procederá al cierre de las instalaciones del Centro de Urgencias, Atención al Grave y otras áreas del Hospital Militar Central 'Dr. Carlos J. Finlay'", anunció la entidad.

El MINFAR desglosó en cinco puntos que reproducimos a continuación cómo quedará la atención una vez se concrete el cierre parcial del centro hospitalario.

1) No se recibirá en el hospital ninguna urgencia ni emergencia médica.



2) La asistencia médica a la población civil se asegurará según disponga el MINSAP.



3) El Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central De Luis Díaz Soto garantiza la guardia física de todas las especialidades médicas.

4) El Hospital Militar Central Dr. Carlos J. Finlay solo se mantendrá prestando atención mediante los servicios externos, consultas de militares, equipo móvil de salud, exámenes médicos de control de salud en las salas designadas al efecto. Se mantienen además los servicios de fisioterapia y rehabilitación, neurofisiología, oxigenación hiperbárica, hemodiálisis y angiógrafo.



5) Se garantizan 3 salas de hospitalización para estudio y diagnóstico de pacientes electivos, actividad quirúrgica reducida a pacientes que no requieran respaldo de camas de atención a grave y se asegura la guardia médica para la atención a pacientes hospitalizados.

Hasta el cierre de esta nota no han trascendido otros detalles sobre el cierre ni tampoco hasta cuándo quedarán afectados los servicios que allí se brindan.

Fundado el 4 de septiembre de 1943, el hospital atendía antes de 1959 a militares del Ejército Constitucional de Cuba y a sus familiares.

Tras la llegada del castrismo al poder el centro hospitalario -rebautizado como Hospital Militar Central Dr. Carlos Juan Finlay Barrés- pasó a ofrecer asistencia fundamentalmente a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), aunque siempre ha dedicado una parte de su servicio a civiles.

Uno de los males que más ha golpeado a los cubanos en los últimos años ha sido el creciente deterioro de la salud pública en Cuba, marcado especialmente por la carencia de insumos, medicamentos y también de especialistas.