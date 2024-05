Lenier regala comida a una madre y su hija en la calle: "Estas cosas son las que me hacen ser la persona que soy"

El cantante y compositor cubano Lenier Mesa ha sacado a relucir su lado más solidario, tras ayudar a una madre y a su hija que se encontraban en la calle.

El artista regaló varias frutas listas para comer y unas barras de pan a ambas, un detalle que la mujer agradeció y que su hija recibió con toda la alegría del mundo.

El momento fue grabado en un video y subido posteriormente a la cuenta de Instagram oficial de Lenier Mesa. En el material podemos ver cómo la mujer recibe los alimentos con toda la humildad del mundo y su hija segundos más tarde saludando mientras regalaba una tierna sonrisa.

"Estas cosas son las que me hacen ser la persona que soy. La alegría de esa niña no tiene precio. A veces lo gastamos en cadenas, relojes y se nos olvida que hay niños que no tienen qué comer en las calles. Muchas bendiciones para todos los niños del mundo", expresó el artista junto al post.

La generosidad de Lenier Mesa con la mujer y su hija no pasó desapercibida entre sus seguidores. Muchos han sido los que le han escrito comentarios en los que aplauden su gesto, que esperan que sirva de ejemplo para muchos.

"Amén, por más niños felices en el mundo", "Muchos deberían leer la descripción. Amén por todos esos niños", "Qué grande eres", "Eres un gran ser humano, saludos", "Dios te bendiga" o "Qué bonito detalle", son algunos de los mensajes que aparecen en la publicación del cantante cubano.