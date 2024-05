Piden ayuda para que niña cubana con leucemia sea tratada en Estados Unidos

Un niña cubana que sufre de leucemia necesita con urgencia ayuda para tratarse en Estados Unidos, porque en Cuba no hay posibilidades de curarla.

Lia Isabel García Torres, de cinco años, fue diagnosticada el año pasado con una leucemia linfoide aguda y está ingresada en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia informó en su perfil de Facebook que hay un hospital en Estados Unidos que está dispuesto a atenderla, pero no corre con los gastos.

"Aún se desconoce incluso cuánto pudiera costar su tratamiento, en general, durante dos años, por lo que es necesario que todas las personas que lo deseen y quieran salvar a Lia puedan donar", explicó.

"Cinco pesos, 10 pesos, no es necesario que sea mucho, pero es una gran ayuda que esta niña que quiere vivir y necesita por favor. Ayudemos a Lia, porque ¡además se puede curar!", recalcó.

Diasniurka compartió el enlace de la cuenta abierta en la plataforma GoFundMe para enviar donaciones. Al momento de la redacción de esta nota solo se han recaudado 355 dólares de un objetivo de 30,000 dólares.

El hospital Nicklaus Children’s de Miami aceptó el caso de la pequeña, pero su familia necesita ayuda para afrontar los gastos.

Días atrás, la madre de Lia, Yailé Torres, pidió ayuda para conseguir que les concedan una visa humanitaria.

Para cualquier interesado en hacer una donación, su teléfono es el 53 55357831 y sus tarjetas: MN 9205 0699 9292 4240 y MLC 9235 0699 9561 9718.

La niña comenzó a presentar problemas en octubre, con el hígado y el baso inflamado y las plaquetas y la hemoglobina muy bajas. En el hospital William Soler, de La Habana, le diagnosticaron leucemia, con la médula prácticamente llena (un 98%) de células malignas.

La trasladaron para el hospital Juan Manuel Márquez para iniciar la quimioterapia, pero hizo una reacción adversa y estuvo en terapia intensiva crítica. Los médicos le dieron horas de vida ya que el corazón aumentó mucho de tamaño, tenía líquido en los pulmones y el hígado y riñones gravemente dañados.

"En todo este tiempo he pasado mucho trabajo para tratarme, pues acá en Cuba tristemente hay muchas carencias de todo, tanto de los medicamentos, los cuales me han faltado para completar algunas quimios; inclusive me he puesto medicamentos que son sustitutos, no el que realmente llevo, como de el material de trabajo: los troques, las jeringas, esparadrapos y demás", relata la persona que abrió la petición de fondos en GoFundMe.

Lia recibe actualmente sueros de alto riesgo, pero cuando finalice ese tratamiento debe tomar unas pastillas que llevan alrededor de cuatro años sin entrar al país.