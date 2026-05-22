"Solo ofrece una sonrisa": Niña de Sancti Spíritus necesita crema importada para tratar peligrosa enfermedad cutánea

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Una niña llamada Nashly, residente en Sancti Spíritus, necesita con urgencia crema Aveeno para tratar la Ictiosis Laminar, una enfermedad genética rara de la piel que pone en riesgo su vida y que no tiene cura definitiva.

Familiares y allegados de la pequeña lanzaron un llamado urgente en Facebook pidiendo ayuda para conseguir el producto, que no se comercializa en Cuba y debe ser adquirido desde el exterior.

«La pequeñita de Nashly sufre de Ictiosis Laminar, un padecimiento que provoca escamas gruesas y sequedad extrema en la piel, con un alto riesgo de deshidratación, problemas respiratorios e infecciones», describe el mensaje publicado en redes sociales.

La enfermedad, de herencia genética y presente desde el nacimiento, afecta la barrera cutánea de forma crónica y no tiene tratamiento curativo. Su manejo depende exclusivamente de la aplicación constante de emolientes e hidratantes, baños frecuentes y un ambiente húmedo.

Según publicaciones médicas cubanas recogidas en SciELO, «no existe ningún tratamiento exitoso» para esta condición, y el manejo histórico en la isla se ha limitado a vaselina estéril, aceites inertes y pomadas emolientes aplicadas cada cuatro a seis horas.

En el caso de Nashly, los médicos indicaron específicamente la crema Aveeno, un emoliente con avena coloidal que alivia la sequedad extrema y el picor en pieles sensibles.

«Para su tratamiento requiere sí o sí de este producto, que lamentablemente no existe en Cuba, tiene que ser comprado desde el exterior», advierte la publicación.

La familia no puede asumir sola el costo ni la logística de importar el producto, por lo que recurrió a las redes sociales para ampliar el alcance del pedido y encontrar personas que puedan gestionar o donar la crema desde fuera de la isla.

«Necesitamos ayuda urgente para socorrer a esta pequeña princesita que el único premio que tiene para ofrecer a quienes le ayudan es un beso y una sonrisa sincera», señala el mensaje.

El llamado también incluye una instrucción práctica dirigida a quienes quieran ayudar sin poder enviar el producto: pide explícitamente no reaccionar con la opción «Me entristece» en Facebook, porque esa reacción reduce la visibilidad de la publicación en el algoritmo de la plataforma.

El caso de Nashly no es el primero de este tipo. En septiembre de 2023, otra familia cubana pidió ayuda para un niño con una enfermedad crónica de piel que tampoco podía acceder a su tratamiento a través del sistema de salud pública, lo que evidencia un patrón recurrente entre familias cubanas con hijos que padecen enfermedades raras.

La escasez estructural de medicamentos e insumos médicos en Cuba, agravada por la crisis económica que arrastra la dictadura desde hace décadas, convierte productos de venta libre en otros países —como una crema emoliente— en artículos inalcanzables para miles de familias en la isla.