Madres cubanas no llevan a sus hijos a la escuela por apagones nocturnos: "El mío no va"

Madres cubanas han decidido que no enviarán a sus hijos a la escuela después de pasar gran parte de la noche sin dormir por los apagones.

Miembros del grupo de Facebook "Madres cubanas por un mundo mejor" mostraron toda su indignación al ver a sus niños acostados empapados de sudor y picados por los mosquitos.

En La Habana, donde el domingo hubo un corte de electricidad nocturno, las cubanas empezaron a escribir en medio del apagón, y anunciaron que este lunes no despertarían a sus hijos porque apenas pudieron descansar.

Captura de Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor / Leidis Bi Ac

"Mañana mi niño tiene escuela pero está despierto aún, a dónde va ir mañana", dijo una ama de casa por la madrugada.

"Mis nenas me dicen que mañana no van a la escuela porque no han dormido nada", añadió otra mujer.

Una residente en Centro Habana, mamá de una niña, señaló que por culpa del apagón se acuesta tarde y al día siguiente no puede descansar la mañana, porque hay otro apagón programado de 10:00 a 2:00 pm.

"La mía no va, cómo va a ir si no puede ni dormir y descansar las horas necesarias. Ya son las 1 y pico de la mañana y nada", protestó.

Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor / Ileana González

"Hijo mío que no pudo dormir seguro que no va a la escuela porque un cerebro que no descansa es por gusto", aseguró una enfermera.

"Así mismo, cómo van a concentrarse esos inocentes en clases con sueño por noches y madrugadas de apagones", puntualizó otra madre.

"Yo sí no la llevo si no hay corriente en la noche, ahora tengo, pero con las cosas preparadas porque nos la están quitando en la madrugada, así que ¡si no hay, no va!", aseveró una vecina de El Vedado.

"Cuando hay apagón en Boyeros yo no mando a los míos, y cuando la maestra me pregunta yo fina le digo que si no han podido dormir la noche entera por el apagón, no van a la escuela, así de fácil", contó otra madre.

"Calma, mujeres, que todas estamos igual y nada vamos a resolver, sencillo, no llevemos los niños a la escuela", instó una miembro del grupo.

"Yo por lo menos a los míos mientras me la sigan quitando de noche y madrugada es por gusto, no van", recalcó otra.

Este agravamiento de la crisis energética se produce en un momento en que se aproxima el final del curso escolar, cuando los niños deben prepararse para los exámenes finales.

"Y quieren hacerles pruebas, y preescolar empezar mañana diagnóstico, con sueño, calor y mala noche. Que hagan ya lo mismo que en Villa Clara", escribió una contadora.

Una pedagoga recordó que en el interior del país ya llevan semanas sufriendo apagones por la madrugada. "En las provincias los niños no van a la escuela, son hasta 17 y 20 horas sin corriente, por cada madrugada que la quitan aunque sea tres horas, las mamis no los mandan", aseguró.

"Esto es demasiado ya, si seguimos de aguantones es por gusto. Nosotros a ellos no le importamos para nada, ellos sí tienen corriente en su casa, nosotros no. Si nuestros hijos no descansan por un apagón, nada de escuela", recalcó otra madre.

En medio de los apagones de hasta 15 horas seguidas y el intenso calor, los cubanos deben dormir en los portales, las aceras y hasta en las placas de sus casas.

En Santiago de Cuba muchas personas duermen a la intemperie, incluidas madres con sus niños que se acuestan en los muros pegados a las aceras.

Los inhumanos apagones, con cortes de hasta 20 horas al día en algunas localidades, están acabando con la salud de muchos cubanos, quienes explotan en las redes sociales y preguntan al régimen: "¿Hasta cuándo la tortura psicológica con el pueblo?".

"¿Quién le explica a un niño que no puede ver televisión, que después de dormir mal y haber tenido 16 horas (y más) de apagón, debe levantarse con otro apagón para irse a la escuela?", escribió en Facebook la activista Guelmi Abdul.

Guelmi se refirió a la situación de quienes viven en edificios altos y deben subir 10 pisos ya que los elevadores no funcionan, "y además no tener agua porque la bomba depende de la corriente eléctrica".

"¿A quién le duele el dolor del pueblo? ¿Qué pretenden? ¿Qué mueran de infartos y derrames cerebrales, vueltos más locos de lo que los tienen y sin medicinas? ¡Hasta cuándo es la tortura psicológica con el pueblo de Cuba!", expresó.