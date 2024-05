William Levy se desahoga y lanza fuerte mensaje: "He alimentado bocas que han hablado mierda sobre mí"

William Levy sorprendió este domingo con un contundente mensaje en Instagram en medio de la polémica por su separación de Elizabeth Gutiérrez. En una historia que colgó en Instagram, el actor cubano lanzó un fuerte mensaje contra quienes han hablado mal de él, expresando así su frustración y desilusión hacia esas personas, aunque sin mencionar nombres específicos...

El galán de telenovelas comenzó su escrito diciendo: "He alimentado bocas que han hablado mierda sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme". Continuó diciendo que ha apoyado a personas que luego trataron de derribarlo, pero que no se dejará llevar por el odio.

"Sí, la vida podría ser un poco loca pero no me perdería en el odio por los demás. Después de toda esa mierda, sigo aquí siendo yo mismo", agregó.

Concluyó su mensaje deseando un bello domingo a sus seguidores. A este mensaje siguió un selfie que subió a su muro en la red social, mandando amor a todos sus fans.

Captura de Instagram

La publicación del protagonista de 'Café con aroma de mujer' se produjo unos días después de que Elizabeth Gutiérrez se pronunciase sobre la visita de la policía a la casa del actor. Elizabeth expresó su tristeza por la situación y enfatizó que nunca hablaría mal de William Levy, destacando que él es el padre de sus hijos y que el asunto debió resolverse en familia.

"Es un asunto que debió resolverse en familia como siempre lo habíamos hecho. Nunca voy a hablar mal de William Levy, es el padre de mis hijos y jamás lo he querido perjudicar de ninguna manera", dijo la actriz, según indicó el periodista Alex Rodríguez en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!. "Lo que salió de la policía fue muy desagradable para todos, especialmente para nuestros hijos".

William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación de 20 años marcada por altibajos y especulaciones sobre infidelidades por parte del actor. Hace unas semanas, la actriz mexicana anunció su separación del actor, una noticia a la que siguieron varias revelaciones sobre los altercados que tuvieron durante los últimos meses de su separación y tras su ruptura.