Humor: Pareja de cubanos se vuelve viral con divertida disculpa pública

La pareja de cubanos formada Gabriel y Dili, que son conocidos virtualmente como impactcouple, protagonizaron un divertido vídeo que se ha vuelto viral con más de 6 millones de reproducciones en Instagram.

En el clip, aparece el matrimonio en un auto mientras él se disculpa con ella por todas las cosas que hizo mal en las últimas horas, como no taparla mientras ella dormía o serle infiel en sueños... Una cómica escena con la que más de una pareja se ha visto identificada a juzgar por los comentarios que se leen junto al vídeo.

"Quiero hacer este vídeo para pedir perdón públicamente a mi esposa por haberla engañado en sus sueños. Eso fue muy desconsiderado de mi parte y ella no tiene la culpa de que yo haya cometido ese error. También quiero pedirle disculpas porque anoche cuando ella se destapó y yo estaba perdiendo el tiempo ahí durmiendo y no me desperté para taparla. Ah, y también pedirle perdón porque anoche cuando le pregunté lo que quería comer ella me dijo lo que yo quisiera y yo irresponsablemente ordené lo que yo quería y no adiviné lo que ella realmente quería", se disculpa Gabriel en el vídeo, mientras su mujer asiente.

Finalmente, ella acepta las disculpas de su marido y se abrazan.

Entre las divertidas reacciones al vídeo encontramos comentarios como: "Demasiados errores en tan poco tiempo, menos mal que ella es un ángel y acepta tus disculpas", "¿A quién se le ocurre cometer esos errores? Da gracias que sigue contigo", "Yo irresponsablemente ordené lo que yo quería jajaja me ahogo", "Nos reímos, pero es un documental de Netflix, basado en hechos reales, concretamente en el 80% de las relaciones a nivel mundial" o "Dice el refrán: Si no estás preparado para pedir perdón por cosas que no cometiste, no estás preparado para casarte".