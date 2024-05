Ciudad de Florida considerada el mejor lugar para vivir de Estados Unidos

Naples, una ciudad del sur de Florida conocida por sus playas, tiendas de lujo, arte y cultura, restaurantes, diversión familiar y actividades al aire libre, es considerada el mejor lugar para vivir de Estados Unidos en 2024-2025.

El ranking elaborado por U.S. News’ "Best Places to Live 2024-2025", ubica a Naples en el primer lugar, superando a Boise (Idaho) y Colorado Springs (Colorado).

También conocida como un lugar de recreo para jubilados adinerados y «snowbirds», esta zona ganó en los indicadores relacionados con la conveniencia, la calidad de vida, el mercado laboral y el valor de 150 grandes ciudades estadounidenses.

"Esto incluye los índices de delincuencia, el coste de la vida, el mercado laboral, la migración neta, el clima, la calidad de la educación y otros aspectos", señala la encuesta.

La publicación evalúa otros indicadores como preferencias personales, la proximidad a la familia y los amigos, la fase de la vida y las oportunidades profesionales en un campo determinado.

Nápoles obtuvo buenos resultados en los índices de deseabilidad (nº 4), mercado laboral (nº 3) y calidad de vida (nº 28). Esta combinación la situó en lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, alcanzó una baja puntuación en el índice de valor, por el elevado coste de vida.

La ciudad también ocupó un lugar destacado en algunas de las métricas individuales que influyeron en la puntuación de la calidad de vida: N.º 4 en preparación para la universidad, N.º 26 en bienestar, N.º 15 en calidad del aire y N.º 12 por su baja tasa de criminalidad.

Naples, situada en el suroeste de Florida, tiene casi 9 millas de playas de arena blanca en el Golfo de México, y la ciudad presume de días soleados durante la mayor parte del año.

En el listado, de 150, hay 14 ciudades de Florida.

Sin embargo, Miami está en el lugar 123, la peor ubicada del estado; a pesar de ser reconocida como una "Ciudad Mágica" con una de las áreas metropolitanas más vibrantes de Estados Unidos y en camino de convertirse en uno de los mayores centros de negocios internacionales del mundo.

La baja calificación está dada, especialmente, por el alto coste de la vida en Miami, el cual es superior a la media nacional, y donde la inversión más cara es la vivienda.

Por lugar de preferencia en Florida están:

Naples, FL #1

Sarasota, FL #11

Pensacola, FL #31

Tampa, FL #35

Fort Myers, FL #37

Melbourne, FL #49

Jacksonville, FL #56

Orlando, FL #68

Tallahassee, FL #75

Ocala, FL #78

Lakeland, FL #80

Port St. Lucie, FL #83

Daytona Beach, FL #96

Miami, FL #123