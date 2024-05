"Mujeres mandando vamos para TikTok": La Diosa anima a sumarse al challenge de "Donde manda toto no manda pipi"

Luego de haber estrenado su nuevo tema, "Donde manda toto no manda pipi", en colaboración con La Negrita más Bonita, La Diosa animó a sus seguidoras a sumarse al challenge de la canción.

"Mujeres mandando vamos para TikTok", escribió en Instagram al compartir un vídeo, donde se le ve ejecutando los pasos de la coreografía.

Entre las reacciones, junto con las entusiasta reacciones de sus más incondicionales fans y amantes de este tipo de sonoridades, tampoco faltaron las críticas por la letra explícita.

"Qué vulgar por Dios", "Asco de canción, aquí vemos claramente lo que es desperdiciar tu talento y no es hater, es una humilde opinión ", dijeron algunos.

"Buen tema Diosa, felicidades nuevamente, salud y bendiciones para ti"; "Uy, qué fuerte, me encantó el tema y el dúo con La negrita más bonita. Bendiciones para las dos"; "Y todo el mundo en los comentarios haciéndose los plásticos, yo no sabía que La Diosa era monja en un convento, suelten esa talla"; "Excelente ritmo, me encanta, olvida a los que se hacen los recatados, que al final son los que más cintura dan, soy testigo de eso"; "Hasta que se seque el malecón", "Cerrando como debe ser", "Muy original, siempre eres única", "Sabrosura cubana , bendiciones, otro palazo"; "Me he reído muchísimo con esta canción, gracias por tanta creatividad, sigan con sus éxitos, las queremos. ¡¡¡Arriba Cuba!!!; aplaudieron otros en las plataformas.

A doce horas de estrenado el sencillo, ya había superado las 16 mil vistas en el canal de La Diosa, cuyo tema anterior "Corazoncito rojo" -primero que grabó con su hija Reychel- ya superó las 80 mil visualizaciones con menos de dos semanas de publicado.