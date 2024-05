"Donde manda Toto no manda Pipi": A recogerse con lo nuevo de La Diosa y La Negrita Más Bonita

La Diosa prometió que su próximo estreno musical sería para esos seguidores que prefieren sus canciones polémicas, candentes y saliditas del tiesto, y no defraudó en lo absoluto.

Este martes la cantante cubana lanzó junto a La Negrita Más Bonita “Donde manda Toto no manda Pipi”, un tema que desde el propio título no deja nada que desear.

Una mezcla de género urbano y corneta china son la combinación escogida por las artistas para poner a bailar a sus fanáticos.

“No te vistas que no vas / No te montes que te quedas / Te veo en una talla desubicá / Tú estás poniendo mi paciencia a prueba / Que tú te estás haciendo el papirriqui / Dime hasta dónde vas a llevar la talla / Me vas a respetar por mi papaya / Que donde manda toto no manda pipi”, dice la parte de la canción que seguramente muy pronto estará sonando en las redes sociales.

Además de la letra llena de insinuaciones, las artistas en el videoclip protagonizan unos pasos de baile que tienen todas las papeletas para convertirse en un challenge explosivo.

Aunque La Diosa ha sido muy criticada por sus temas vulgares, son justamente estos los que más visualizaciones tienen en YouTube.

No obstante, Dianelys Alfonso Cartaya ha demostrado que puede interpretar cualquier género musical y también canciones bonitas que tocan el corazón.

Sin más dilación, aquí te dejamos con esto que suena así, “Donde manda Toto no manda Pipi”: