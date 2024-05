La Diosa se define a sí misma: "Una tipa vulgar sí, pero buena persona"

Si tuvieras que caracterizar a La Diosa, ¿cómo lo harías? La cantante cubana se definió a sí misma con esa sinceridad que siempre la ha caracterizado, y sobre todo sin temerle a las críticas.

“¿Quién es La Diosa? La Diosa es una mujer que le ronca la ping*. Es una tipa vulgar sí, pero es buena persona. Es una tipa que no se mete con los niños porque tiene código, es una tipa que es una peleadora, no le quita el dinero a nadie. Llegó a este país a luchar, a trabajar y ha logrado sus cosas por ella misma sin pisotear absolutamente a nadie”, aseguró en un video que subió a su Instagram y en el que dejó algunas indirectas para La Cintumbare a quien interpuso recientemente una demanda.

“¿Qué canta vulgar? Sí, pero también tiene canciones bonitas, que no tienen muchos números esas canciones bonitas porque el cubano no es que se mata por las canciones y las letras bonitas, pero no por eso yo dejo de hacer canciones lindas, porque también tengo un público que le gusta canciones lindas y yo se las doy porque yo soy una artista que trabaja para todo tipo de público”, añadió.

Sin embargo, para aquellos que disfrutan de esa Diosa con temas candentes, anunció que el próximo estreno será para ellos: “Ahora lo que toca es para mi público gozador, el público que no está en eso, el público que le gusta bailar y que le gusta guarachar y que sabe que la vida es una sola y ahora simplemente donde manda toto, no manda pipi, eso es lo que viene ahora. Si me vas a juzgar por eso, empieza a juzgarme ya”.

La Diosa dijo en su video que hay algo que ha comprendido en el año y unos meses que lleva en Estados Unidos: “Nadie me va a parar, nada en esta vida me va a cambiar, voy a ser quien soy, orgullosa de quien soy. Soy una mujer que he sido polémica, no soy perfecta, pero tengo límites, tengo códigos y tengo un buen corazón”.

También recordó su vida en Cuba y todo lo que ha logrado desde que llegó a Miami y con toda la confianza de la que es capaz enfatizó en que la única a la que no puede fallarle es a ella misma.