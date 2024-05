Piden ayuda para localizar a anciano con demencia senil desaparecido en Santiago de Cuba

Un anciano cubano de 75 años que padece demencia senil y diabetes se encuentra en paradero desconocido en Santiago de Cuba desde la mañana de este 23 de mayo.

El señor, identificado como Juan Gallo Bell, fue visto por última vez sobre las 9:30 a.m. de este jueves en la esquina de su casa, ubicada en la Carretera de Siboney kilómetro 1, Loma de San Juan, en la parte atrás del Hotel Villa San Juan, según reportó en redes sociales el periodista Yosmany Mayeta.

A pesar de que el anciano padece demencia senil, la familia indicó que "no es una persona agresiva", y pidieron al comunicador que quien lo vea se comunique de inmediato con Niurka Gallo en el teléfono +53 53526267.

En el apartado comentarios de la publicación varias personas hicieron votos por el pronto hallazgo sano y salvo del anciano.

No faltó quien apuntara que las personas que tienen demencia senil no se deben dejar solos, argumento al que contestó una persona indicando que es fácil juzgar desde fuera pero que tal vez los familiares deben trabajar y que pagarle a un cuidador es costoso, además de que "la chequera no da ni para los mandados".

Los reportes de desapariciones de cubanos son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda en redes sociales para obtener información, ello en medio de un contexto de creciente violencia en el país.

Una parte de esos reportes sistemáticos de desapariciones están relacionados con personas que padecen alguna condición o discapacidad que favorece que desaparezcan.

En días recientes tuvo un final feliz el reporte de un joven autista de 18 años residente en la ciudad de Matanzas que permaneció casi una semana fuera de su hogar, y que finalmente fue localizado sano y salvo.