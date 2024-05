Recaudan más de 40 mil dólares para que niña cubana con cáncer pueda recibir tratamiento en EE.UU.

Los familiares de la niña cubana Leyla Alejandra, diagnosticada hace pocos meses con cáncer en el mediastino, han logrado recaudar más de 40 mil dólares en apenas cinco días para gestionar una visa humanitaria y someter a la pequeña a un tratamiento intensivo en otro país.

Una cuenta abierta en la plataforma GoFundMe que tiene una meta de 50 mil dólares ha conseguido más de 1000 donaciones y un total de $44,878 hasta el momento de publicar esta nota.

La familia, que vive en San Antonio de los Baños, contó en esa página la odisea que ha representado para ellos el diagnóstico y tratamiento de la pequeña de dos años, a la cual desean devolver su sonrisa.

Publicación en GoFundMe

Su padre, Alejandro Rivero Sordo, pidió ayuda en redes sociales para que su niña "pueda sanar, ella se merece una oportunidad", asegura.

Publicación en Facebook

En la plataforma de recaudación una emotiva publicación detalla que hace tres meses la familia sonreía a la espera de un nuevo integrante en la familia, y recogieron a la pequeña Leyla en el círculo infantil, "sin saber que en 15 días, una tormenta se nos vendría encima cuando la palabra cáncer en el mediastino retumbó en aquella habitación, empañó de lágrimas nuestras vidas".

Tras el diagnóstico de Neuroblastoma mediastinal, la niña fue sometida a una operación, y a un constante sufrimiento por agujas, sueros, y otros malestares del tratamiento, cuenta la mamá. Magda Abdorabbo, quien organiza la recaudación iniciada el 19 de mayo pasado, dijo que a pesar de la intervención quirúrgica quedaron células cancerígenas que no pudieron ser removidas.

"Cada día me hago la misma pregunta, ¿por qué a ella? Es tan pequeña e inocente, solo está por cumplir sus 2 añitos, no merece esto. Ahora, después de 3 meses de tratamiento han regresado los síntomas en mi bebé, ingresamos, y las incongruencias en el tratamiento y teconologías para mejor diagnóstico debido a la falta de recursos en nuestro país han hecho que me decida a pedir ayuda para recuperar la salud de mi niña, para poder seguir luchando por su alegría, por esa energía que siempre la ha caracterizado", afirma.

La crisis generalizada en Cuba afecta a miles de niños con enfermedades crónicas; y los familiares de muchos pacientes de cáncer o menores necesitados de trasplantes de órganos han debido tomar las riendas de la situación y gestionar visas humanitarias para salvarlos.

Actualmente varias madres cubanas con niños enfermos con leucemia se encuentran solicitando visas humanitarias para tratarlos en hospitales de Estados Unidos, España, y otros países cuyos sistemas de salud aceptan las solicitudes.