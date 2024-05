La Leña del Humor: “No actuamos en más provincias por falta de presupuesto”

El grupo humorístico La Leña del Humor culpó este sábado al régimen cubano por no haber podido llevar su más reciente espectáculo a distintos escenarios del país.

Los comediantes puntualizaron en Facebook que el show “Humor de Importación” ha sido un éxito en ciudades como Santa Clara, Cárdenas, Santiago de Cuba, Bayamo y La Habana, lo que ha motivado a sus seguidores a pedir que se reponga y se estrene en otros escenarios del país.

Captura de Facebook / La Leña del Humor.

Sin embargo, culparon al régimen de ser responsable de que no hayan podido llevar el espectáculo a otras ciudades, señalando que “en gran parte depende de las instituciones provinciales, del ‘presupuesto’, de las intenciones de algunos decisores y, al parecer, hasta de las fases de la luna”.

Asimismo, apuntaron en la red social que están “esperando que las ‘condiciones’ para poder presentarnos se logren”, insinuando que su labor ha sido dificultada, en buena medida, debido al burocratismo y a las decisiones arbitrarias o demoradas de los dirigentes.

En días recientes, La Leña del Humor, mediante su característico estilo cómico, advirtió en Facebook que la crisis económica que afecta al país está perjudicando la labor de los comediantes.

Captura de Facebook / La Leña del Humor.

“Para estar a la ‘altura del momento histórico que vivimos’” y “ser consecuentes con la crisis ‘Humorística’ que vive el país”, informaron que practicarían lo que definieron como “humor resistente y creativo”.

Según ellos, el nuevo espectáculo no requeriría electricidad, escenario en cines o teatros, ni “utilería, vestuarios o elementos escénicos”. Además, no necesitaría producción, es decir, no habría necesidad de transportación, viajes, alojamiento ni comida.

Sin embargo, el espectáculo sí tendría “un alto contenido ideológico para reafirmarnos”, puntualizaron en la red social, y admitieron que, hasta ese momento, no tenían “idea de cómo va a ser, de que va a tratar, ni se nos ha ocurrido nada al respecto”.

Sin embargo, recalcaron que harían que mejorara el humor, y sobre todo, lograrían “salir de la actual crisis humorísticas que vivimos y que pondremos el humor cubano bien en alto”.

La crisis económica que afecta a Cuba, la escasez y la inflación, han servido de materia prima para el humor.

Recientemente, un joven mostró a través de un simpático video las diferentes fases por las que atraviesan los cubanos cuando se va la luz.

El usuario de Instagram identificado como "Crónicas de un cubano" escenificó las distintas escenas que se viven cada día en miles de hogares en la Isla, donde los apagones mantienen a la población en un constante agobio y estrés.

Los cortes de luz también inspiraron a la joven cubana Karoline Hernández (@your_loli_blue), de 19 años, a realizar una versión de la canción de 'La Sirenita' pero hablando de lo que está sucediendo en toda la isla, sacándole más de una carcajada a sus seguidores.

"¿Que es lo que ves a tu alrededor? Todo el país en un apagón, me hace pensar que yo necesito emigrar. El split está a jo***** y no puedo con este calor. ¿Quieres problemas? Tengo 20. Pero yo en verdad yo quiero emigrar y poder ir a descubrir todo lo que jamás conocí. Quiero emigrar y perderme de aquí", canta Karoline.