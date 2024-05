Así fue la despedida entre Martha, la abuela cubana viral, y su “nieto” antes de viajar a EE.UU.

Uno de los momentos más esperados por los seguidores de Martha, la abuela más viral de Cuba, y su “nieto” Ariel Ramos Perdomo, ha sido su despedida. Este emotivo instante fue compartido a través de un video publicado este miércoles en redes sociales.

Si única ha sido la relación entre esta abuela y el joven que considera como su nieto, que han podido disfrutar miles de seguidores a través de las redes sociales, igualmente increíble y singular fue la despedida, con toda la picardía y la comicidad que se esperaba, y sobre todo, con el profundo amor que sienten el uno por el otro.

Ariel escogió una frase de Charles Darwin para acompañar el video publicado en Instagram: “Nos detuvimos en busca de monstruos debajo de la cama para descubrir que estaban dentro de nosotros”.

“La verdad siempre consigue abrirse paso hilarante y victoriosa”, también apuntó el joven.

El video comienza con una desconcertante declaración del nieto a su abuela: llevan cuatro años viviendo juntos y ella jamás ha visto a qué se dedica él.

La despedida de ambos comenzó con la dedicatoria de un baile acuático, precisamente la profesión de Ariel, mientras ella degustaba un helado.

Posteriormente, le siguió una de las más emotivas conversaciones entre ambos, que inició con una frase de Ariel a su abuela: “¿Tú sabes que yo te voy a extrañar?”.

“¡Qué voy a hacer! Y yo a ti”, responde Martha, quien seguidamente dijo: “Yo no me puedo ir contigo, yo no me quiero ir”.

Y luego de la emotividad, aflora ese toque cómico que siempre ha estado presente en los videos de ambos.

Ante la afirmación de Martha de no desear ir a Estados Unidos ni de visita, le responde su nieto: “¿Tú sabes la cantidad de comida que vamos a comer allá? ¿Las 400 libras que vamos a coger allá?”.

La señora, con la espontaneidad que la ha hecho famosa, le respondió: “Cójanla ustedes”.

Más adelante, ella le confesó que sí lo extrañará, pero ni aun así irá a Estados Unidos, y en ese momento, aunque disimuladas, brotaron algunas lágrimas.

“Entonces lo único que me queda es ayudarte”, dijo Ariel, a lo que su abuela respondió: “Eso sí”.

“¿Tú sabes que este puede ser el último video que hagamos?”, dijo el joven. “Y, ¿qué vamos a hacer?”, expresó la señora.

Justo en ese instante, salieron las lágrimas de Ariel, y probablemente junto con él, muchas otras personas lloraron a través de las pantallas de sus móviles.

Luego, despidieron el video al más puro estilo de la abuela Martha y su nieto Ariel: bailando conga.

El cierre del clip es una hermosa imagen y mensaje: “Nunca habrá un Ariel sin Martha”.

Captura de Instagram / Ariel Ramos Perdomo

El domingo último, llegó a Estados Unidos. "Gracias a todos y en especial a ti, YG Insurance Solutions, la libertad es algo que no tiene precio", dijo en su cuenta de Instagram.

Desde entonces, los miles de seguidores que han seguido el amor entre Martha y Ariel han estado a la expectativa de las declaraciones de ambos.

Este martes, el joven explicó en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón que conoció a Marta hace casi cuatro años cuando él y su pareja alquilaron una casa que es propiedad de Marta.

Ariel, quien arribó este fin de semana al estado de Missouri gracias al parole humanitario, explicó que Marta no es su abuela en la vida real, aunque dice que la quiere como si lo fuera y subrayó que ella seguirá siendo parte fundamental de su vida.