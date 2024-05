Yailin celebra su maternidad con las fotos más adorables junto a su hija: "Siempre supe que Dios me daría ese maravilloso regalo"

La llegada de Cattleya a su vida fue un sueño cumplido para Yailin La Más Viral, que desde que era pequeña quería tener una niña. Así lo recordó este domingo, que se celebró el Día de las Madres en República Dominicana, una fecha señalada en la que la joven publicó algunas bellas fotografías con la hija que tiene con Anuel AA.

Ha pasado más de un año desde que Yailin se convirtió en mamá por primera vez de su hija Cattleya, fruto de la relación que tuvo con el reguetonero Anuel AA. La niña nació en marzo del año pasado y desde entonces se ha convertido en la personita más importante para la intérprete de "Narcisista", que mantiene al tanto a sus seguidores del crecimiento de la pequeña.

Y precisamente el domingo, Día de las Madres en República Dominicana, madre e hija derritieron Instagram con las adorables instantáneas que publicó La Más Viral.

Acompañando las imágenes, escribió una carta para la pequeña Cattleya: "Siempre quise tener una niña, eso era uno de mis mayores deseo en la vida. Cuando supe que estaba embarazada de ti, estaba muy feliz y a la vez asustada y nerviosa. Y dije, que tonta soy no debo de sentir miedo al contrario debo estar más feliz que nunca".

"Yo quería tanto una niña y siempre supe que papá Dios me daría ese maravilloso regalo. Cuando me llegaron los resultados me puse como loca de la emoción. Y le di muchas gracias a Dios por ti, tú eres mi mundo, mi luz, mi sol, eres lo más importante en mi vida. Y eres la bendición de la casa".

"Cuando te tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan diferente y tan fuerte hacia ti que en ese momento sólo me salió gritar", comentó Yailin, revelando así cómo vivió la llegada de su hija.