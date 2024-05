Se consuma hundimiento del dólar y de las restantes divisas en Cuba

Este martes las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano amanecen con nuevas caídas de precio.

El dólar sufre otro brusco descenso de 10 pesos en la venta promedio y baja a los 320 pesos por unidad, según el valor registrado a las 7 de la mañana (hora local cubana) de este 28 de mayo.

La moneda estadounidense ha bajado 30 pesos en apenas 72 horas. Suma 75 pesos de descenso en 13 días, desde que comenzara a caer su valor el pasado 16 de mayo.

También baja hoy el precio del euro, que experimenta similar bajón de 10 unidades y se sitúa en 340 CUP.

Se desvaloriza también la Moneda Libremente Convertible (MLC), tasada hoy en 275 CUP y que desciende cinco pesos en relación con la jornada precedente.

Tasa de cambio hoy 28/05/2024 - 7:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 320 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 340 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 275 CUP.

Tasa de cambio alternativa de otras plataformas:

Tasa de cambio del dólar (USD): Compra 312 CUP, Venta 326 CUP.

Tasa de cambio del Euro (EUR): Compra 332 CUP, Venta 342 CUP.

Tasa de cambio del MLC: Compra 278 CUP, Venta 271 CUP.

La tasa de cambio informal de Cuba ofrecida aquí no está oficialmente reconocida ni respaldada por ninguna entidad financiera o gubernamental.

Aunque muchos cubanos consideran positiva la caída del precio informal de las divisas en Cuba, se preguntan por qué no se contraen también los precios de los bienes de consumo, algo que esperan con ansias.

En el otro extremo, los que tienen la suerte de tener acceso a las divisas de referencia, recomiendan esperar y no vender porque creen que a la larga volverá a subir el valor del euro, del dólar y del MLC.

¿Y qué hace el gobierno cubano mientras tanto? Callar.

"EFE ha pedido al Gobierno cubano un posicionamiento oficial, pero tras una semana no ha recibido respuesta", escribió el periodista español Juan Palop en un reciente artículo publicado por esa agencia noticiosa, que compartía diferentes posicionamientos de economistas cubanos frente al descalabro que han sufrido las divisas en la isla en las últimas dos semanas.

“Entre los cubanos de a pie cunde el escepticismo. Para muchos, que necesitan comprar divisa con sus exiguos pesos para resolver el día a día en una economía progresivamente dolarizada, la tasa es un espejo del hundimiento de su poder adquisitivo”, afirmó Palop en su análisis.

José Jasán Nieves, editor jefe de elToque, volvió a negar en declaraciones a EFE cualquier motivación política en la tasa compartida, y consideró que desde el gobierno se les ha usado de “chivo expiatorio” para no afrontar la responsabilidad del régimen en la crisis del país ni acometer las reformas necesarias.

elToque explicó que con un algoritmo, sin intervención humana, sigue anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales y luego filtra valores anómalos y extremos.

Nieves admitió que los mecanismos para establecer el tipo de cambio y los conceptos teóricos que lo sustentan son complejos y que "la tasa puede no ser perfecta", aunque subrayó "que refleja el fuerte deterioro de la economía".

EFE consultó a otros cinco economistas cubanos -no precisados en el artículo- y todos consideraron confiable el método, aunque con limitaciones, una de ellas recoger el valor de las ofertas y no de las transacciones finales, o emplear la mediana y no la moda como tasa.

Dos economistas creyeron que el indicador no influye en el mercado, mientras que otros dos dijeron que sí afecta a las expectativas.

Coincidieron en apuntar que la tasa cubre un vacío informativo y la mayoría subrayó que la depreciación del peso se explica con los problemas estructurales del país.

Equivalencias de cada billete disponible de euros y dólares estadounidenses a pesos cubanos (CUP)

Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 28 de mayo.

1 USD = 320 CUP.

5 USD = 1,600 CUP.

10 USD = 3,200 CUP.

20 USD = 6,400 CUP.

50 USD = 16,000 CUP.

100 USD = 32,000 CUP.

Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR= 340.

5 EUR = 1,700 CUP.

10 EUR = 3,400 CUP.

20 EUR = 6,800 CUP.

50 EUR = 17,000 CUP.

100 EUR = 34,000 CUP.

200 EUR = 68,000 CUP.

500 EUR = 170,000 CUP.

Esta información puede ser útil para calcular el costo en pesos cubanos de cualquier cantidad de dólares o euros. Estas conversiones están basadas en las tasas proporcionadas de 320 CUP por cada dólar y 340 CUP por cada euro.