El Taiger vuelve a la carga contra Ja Rulay: "Tú andabas con un comando y chalecos antibalas"

El encontronazo entre los reguetoneros El Taiger y Ja Rulay en Varadero que tuvo lugar el pasado domingo tiene a la farándula cubana de dentro y fuera de la isla pendiente más que nunca de las redes sociales.

Después de la pelea, sus protagonistas ha acudido a sus cuentas de Instagram para dar su versión de los hechos y uno de los últimos en pronunciarse sobre la polémica ha sido El Taiger.

El cantante de música urbana ha realizado una transmisión en directo donde ha contado que se retiró de la escena porque tanto él como los que le acompañaban en la disputa, vieron que Ja Rulay andaba con policías armados y con chalecos antibalas.

"Yo me maravillo de todo ese sketch que tú has montado en las redes, que al final era tu mamá la que andaba grabando. Lo que tú no estás diciendo es que la gente que andaba prestada contigo hacían el evento y tú andabas con la gente del comando. Que yo no sé cómo andaban contigo, porque esa gente andaba con chalecos antibalas, con tres policías más al lado tuyo y eso no lo filmaron", dijo primeramente El Taiger.

Luego, añade: "Yo lo estoy diciendo aquí ahora para que salgan a buscar quiénes eran esos del comando que andaban contigo. Porque cuando te fuimos a tirar, cuando te íbamos a dar, yo fui el que se dio cuenta de que andabas con gente del comando. Yo dije 'no le tiren que anda con policías'. Porque si le dan a un policía ahí sí que se forma la candela. Si tú llegas a andar con chamacos de la pista, nosotros te hubiésemos dado rico ayer. Pero teníamos que tantear porque tú andabas con policías".

"Nosotros no nos mandamos a correr en ningún momento, lo que andábamos tanteando porque tú andabas con toda esa gente, con policías. Si tú tienes un cuchillo en la mano y yo tengo un micrófono en el bolsillo, yo tengo que tantear porque yo no soy mongo. Yo sí soy de la pista, así que cuando te trabe, verás. Yo estoy seguro, que después de esta directa, tú no vas a formar más ningún descaro", concluyó.