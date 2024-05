Niña de tres años continúa desaparecida desde hace tres meses en La Habana

La niña cubana Lali Paola Moliner, de tres años, lleva ya tres meses desaparecida en La Habana y su familia pide ayuda para encontrarla, al tiempo que han criticado la ineficiencia de la policía para resolver el caso.

La menor desapareció con su mamá, Teresa Moliner Bosa, de 24 años, el pasado 27 de febrero alrededor de las 10 p.m., recordó en Facebook la internauta Yeleni Díaz.

La mujer fue encontrada sin vida tres días después con signos de violencia cerca de la costa de Cojímar en la capital cubana; pero no había rastros de la niña. Desde entonces se desconoce su paradero y la familia mantiene la esperanza de encontrarla sana y salva.

Publicación en Facebook

Especialmente su abuela, está desesperada y pide a la comunidad que comparta la información para localizar a Lali Paola. "Solo queremos que aparezca mi nieta, ese sería mi último consuelo", expresó la abuela.

Hace dos meses una tía de la pequeña criticó el desempeño de la policía cubana en declaraciones a CiberCuba: "No tenemos ninguna noticia, no están investigando nada, de lo contrario algo se hubiera sabido. Sucede que no es la hija de ningún ministro".

Tampoco ha trascendido información sobre el curso de la investigación del supuesto asesinato de Moliner Bosa.

A pesar de los rumores difundidos en redes sociales sobre el presunto hallazgo del cuerpo de Lali Paola, sus familiares han desmentido esta información y han pedido respeto mientras mantienen la esperanza de encontrarla.

Publicación en Facebook

Para cualquier información sobre el paradero de Lali Paola, la familia ha proporcionado los números de teléfono: 58385107, 53161904, 59040389 y 51976232.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información pública sobre la investigación de la muerte de Teresa Moliner ni sobre la desaparición de su hija. Los medios oficialistas tampoco se han pronunciado sobre estos casos, que se suman a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país.