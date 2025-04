Piden ayuda para niña cubana de 12 años y su abuela en EE.UU: Esta es su dramática situación

Vídeos relacionados:

Cubanos solidarios piden ayuda para Gillian Rodríguez, una niña de solo 12 años, y su abuela Georgina Sao, quienes llegaron a Estados Unidos en noviembre de 2023 tras una dolorosa historia familiar en Cuba.

Ambas atraviesan un momento desgarrador desde su llegada a Palm Beach, Florida, donde intentan rehacer sus vidas tras la muerte de Yenisley Perdomo, hija de Georgina y madre de Gillian, quien fue una destacada animalista en la Isla.

Yeni, como la llamaban con cariño quienes la conocieron, falleció en 2023, días después de haber obtenido una visa humanitaria que le permitiría recibir tratamiento en Estados Unidos, una ayuda que, tristemente, llegó demasiado tarde.

Su muerte dejó a su madre con una nueva responsabilidad: cuidar sola a su nieta, en un país extranjero, sin recursos ni redes de apoyo.

Ambas lograron salir de Cuba tras muchos impedimentos legales y angustias. Pero aunque finalmente Georgina -quien ya llevaba años residiendo en Estados Unidos- logró sacar a su nieta, la situación actual de ambas es tan difícil como la que dejaron atrás.

Según denuncia en Facebook BAC-Habana, organización de rescate y cuidado de animales, viven en una habitación prestada, con pocas pertenencias y sin ingresos estables. Tampoco tienen acceso a servicios médicos adecuados para enfrentar el trauma que las envuelve.

La pequeña Gillian, sumida en una profunda depresión, ha sido internada dos veces en unidades de salud mental infantil. La niña ha expresado pensamientos suicidas, se autolesiona y se muestra apática ante la vida. "Mamá ya no está", repite una y otra vez, con la mirada perdida. No quiere comer, no puede dormir, ni concentrarse en la escuela.

Georgina, de 55 años, se encuentra desbordada emocionalmente. La tarjeta bancaria que usa para los gastos básicos marca casi cero. Lo que hay no le alcanza para terapias, ni para la merienda escolar, ni siquiera para el pasaje. Tampoco tienen los recursos para cubrir necesidades tan elementales como ropa o una cama para la niña.

Ante esta situación, la organización BAC-Habana, que alguna vez fue hogar de lucha para Yeni, lanzó un llamado urgente a la solidaridad y pide ayuda para Gillian y Georgina.

No solo en forma de donaciones económicas, sino también de alimentos, ropa, materiales escolares, medicamentos y, sobre todo, atención médica y psicológica.

El mensaje es claro: salvar ahora a quienes Yeni dejó atrás es una forma de honrar el legado de compasión que ella sembró durante toda su vida. Yeni dedicó su existencia a proteger a los que no tenían voz. Ahora, es su hija quien necesita que otros levanten la voz por ella.

"¿Puedes ayudarlas?

– Aporta lo que puedas a través de Zelle o PayPal.

– Dona ropa, comida, medicamentos, materiales escolares.

– Comparte este mensaje. Hazlo llegar a quien sí puede donar.

– Si eres psicólogo, médico, asistente social, ofrece tu ayuda.

– Si no puedes hacer nada de eso, al menos escríbele. Hazle saber que no está sola.

WhatsApp de Georgina Sao: +15614535429

Ella tiene Zelle activo. Cada dólar, cada frasco de comida, cada mochila vacía que llenes, puede ser lo que cambie el curso de esta historia", detalla el post.

"Hazlo por Gillian. Hazlo por Georgina. Hazlo por Yeni", cierra el mensaje de la organización, apelando al mismo espíritu solidario que movilizó durante años a su fundadora.

El 25 de octubre de 2023, Yenisley Perdomo "Yeni", quien llevaba más de un año luchando contra un cáncer, murió en La Habana, días después de recibir una visa humanitaria para atenderse en el extranjero, ya que en Cuba no estaba recibiendo ningún tratamiento.

Yeni, de 37 años, quien tenía cáncer de mama con metástasis ósea y hepática, estaba a punto de volar al exterior cuando lamentablemente sucumbió a la enfermedad, dejando a su niña huérfana y a su madre devastada.

Su madre llevaba tiempo tratando de conseguirle una visa humanitaria, e incluso llegó a enviarles un mensaje a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Marcos Rubio para que ayudaran a su hija a atenderse en Estados Unidos.

"En su último ingreso casi la matan, su salud se deteriora día a día", subrayó entonces.

Gina llevaba tiempo denunciando los malos servicios médicos, la carencia de insumos en los hospitales y la precariedad en la atención en salud en Cuba.

Al mes del fallecimiento, la señora tuvo que plantarse en el aeropuerto de La Habana y dijo que se quedaría ahí hasta que el régimen castrista le dejara sacar a su nieta del país.

Al dolor de perder a su hija, se sumó que el gobierno quiso impedirle llevarse consigo a la niña a Estados Unidos.

Abuela y nieta fueron al Aeropuerto Internacional José Martí, pero no les permitieron volar. Las autoridades alegaban que ella no tiene la custodia legal de la menor, a pesar de que el papá, preso, había accedido a su salida definitiva mediante un poder notarial.

"Es desesperante lo que estamos viviendo. Mi niña está muy mal de los nervios por todo lo que ha sufrido y esta gente no nos deja salir. Estoy plantada aquí en el aeropuerto, de aquí no me puedo ir, no tengo adónde ir", dijo la mujer entre lágrimas.

Finalmente al día siguiente, lograron salir del país.

"Ya Gina Sao y su nieta están por abordar el avión después de un cambio de aerolínea, me alegro muchísimo que se haya resuelto todo", reveló el perfil Armando Caos desde Facebook.

