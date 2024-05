Cubana, dolida con familiares en la isla: "No agradecen absolutamente nada"

Una cubana residente en el extranjero decidió compartir en redes lo que le pasa con sus familiares en la isla, para ver si alguien más le sucede lo mismo o le ayuda a entender.

En un video compartido hace unas horas en TikTok, Leonella, expresó su frustración por el comportamiento de algunos de sus familiares en Cuba, que solo se comunican con ella cuando necesitan algo, olvidando que ella también tiene responsabilidades y una familia que atender.

"Si tú no llamas, no te llaman. Te llaman nada más cuando necesitan algo y se les olvida que tú también tienes una hija, hijos, familia, trabajo, cosas que pagar", lamentó.

Aludiendo a su propia situación, abundó en su reclamo: "porque aquí se trabaja muchísimo y se gana buen dinero y lo tienes todo, pero todo hay que pagarlo, caballero. Entonces no se dan cuenta que lo poquito que les podemos llevar cuando vamos a Cuba, a veces ni lo agradecen".

"Yo no me visto de marca; yo me visto bonito porque me encanta vestirme bonito, pero no me visto con cosas de marca (...) Yo uso Skechers que son súper cómodos, que me gustan y son un poco más baratos que los Nike", añadió.

La frustración de Leonella también se extiende a las expectativas materiales de sus familiares: "Yo me mato trabajando, yo hago horas extra para llevarles regalos cosas y ropa a los niños y no me lo agradecen. No agradecen absolutamente nada, les dejo dinero y quieren más. Ellos quieren el último teléfono del año, ellos quieren ropa de marca que ni yo uso y zapatos de marca que ni yo uso".

Este video ha generado diversas reacciones en TikTok, donde muchos usuarios se identificaron con su situación.

"Los que se quedan quieren la vida que tú llevas, no cosas materiales. Les ofendes, sienten que les das lo que te sobra y creo que eso pasa en general", dijo uno; "Eso me lo quité de encima hace rato, no voy más a Cuba y no llevo nada, solo mando medicamentos y lo demás que se lo busquen ellos", añadió otro.

Algunos usuarios también expresaron cómo sus familiares en Cuba solo los contactan cuando necesitan algo urgente: "Lo peor es que se ofenden cuando les dices que llaman solo por interés, no llaman para saber cómo estás ni por tu cumpleaños, pero sí para pedir cualquier cosa de urgencia"; "Es triste pero son así, por eso yo no acostumbré a mi familia a enviar nada, lo mejor para mí que soy la que se rompe el lomo".

Las reacciones al video, que no paran de crecer, reflejan una variedad de emociones y decisiones, desde la empatía y la solidaridad hasta la resolución de tomar medidas drásticas. La historia de esta cubana resuena en muchos, al mostrar una realidad compartida por quienes, aunque lejos de su país natal, enfrentan desafíos similares en sus relaciones familiares.

¿Y tú qué crees? ¿Es exagerada su molestia, atípico su caso o pasa con más frecuencia de que la uno cree?