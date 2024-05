Cubano graduado de medicina comparte emotivo vídeo de sus compañeros regados por el mundo

Un médico cubano afincado en España compartió un emotivo vídeo en TikTok en el que muestra a sus compañeros de carrera y en los lugares en los que se encuentran actualmente. Algunos están en diferentes estados de Estados Unidos como Florida, Texas o Kentucky mientras que otros están en Italia o diferentes puntos de España y también en La Habana.

Este clip, compartido por el usuario @jessmaush, lo publicó con la siguiente descripción: "Más que un vídeo será un recuerdo para toda la vida, demostrando que aún cuando las distancias sean largas, la bonita historia que fue el compartir 6 años de nuestras vidas será para siempre".

El resultado de este vídeo está emocionando a muchos cubanos tocando sus corazones, como le comentaron al joven en el tablón de la publicación de TikTok.

"Precioso video me encanta", "Ufff me emocione", "Me encantó", "Siempre lloro con estos video", "Creo que todos todos los cubanos estamos así, regados por cualquier parte del mundo, lejos de amigos, de familia", "Estos vídeos reflejan la realidad de Cuba y me provocan una profunda tristeza" o "A mí eso me da una tristeza enorme. Hemos tenido que emigrar la gran mayoría. Un país con tanto talento esparcidos por todo el mundo por no poder vivir dignamente en tu país".