Cubana apuñalada en Texas defiende a su agresor, abatido por la policía

Pese a que casi pierde la vida a causa de las múltiples y severas heridas que le infligió su esposo durante un incidente de violencia doméstica en Austin, Texas, la cubana Rosa María Tabera defendió a su agresor, quien murió el lunes luego de ser baleado por un policía que intervino para detener el ataque.

En publicaciones que hizo este jueves en Facebook desde la sala de un hospital donde se recupera de las graves heridas, Tabera manifestó su desconsuelo y dolor por el fallecimiento de su pareja y padre de sus tres hijos, Ensel Maclare.

La madrugada del pasado lunes, Maclare la apuñaló reiteradas veces en el apartamento donde vivían, hasta que fue abatido por un oficial que acudió tras el llamado de los vecinos.

Ambos fueron trasladados a un hospital local: ella sufrió heridas que pusieron su vida en peligro y se encontraba en estado crítico, mientras que él fue declarado muerto a las 3:05 a.m.

En un primer post en Facebook este jueves, Tabera dirigió un mensaje a su difunto esposo, en el que le declara su amor incondicional y obvia la cruenta agresión de la que fue víctima por parte de él.

Captura de Facebook/Rosa Maria Tabera Columbie

“Nada en este mundo se compara con la tristeza que tengo por dentro, nadie en este mundo te amaba más que yo. Tú eras mi amigo, mi hermano, mi padre, mi confidente, pero eras el gran amor de mi vida, eras mi amor, eras mi todo; te voy a amar toda la vida, toda mi vida, mi negro. Nunca voy a tener sosiego porque mami te amaba como nada en esta vida y tú lo sabes mi negro”, expresó.

La víctima de violencia no escatimó en elogios hacia su atacante, al que incluso califica de “buen esposo”: “Le pido a Dios que te tenga en su regazo porque fuiste buen hijo, buen padre y buen esposo, porque eras un buen hombre, porque no me arrepiento de los años vividos y de ser la madre de tus hijos. Descansa en paz padre mío, descanse en paz amor mío. Cuando yo vaya al cielo espero verte en la puerta esperando por mí porque nada ni nadie en este mundo nos podrá separar mi amor. No tengo palabras, mi amor, para dejar aquí plasmado cuánto dolor tengo”.

Unos minutos después, la mujer hizo una transmisión directa desde la cama donde convalece, en la que -entre quejas por el dolor de las heridas y lágrimas por la muerte de su pareja- justificó al hombre diciendo que “no sabía lo que estaba haciendo” cuando la apuñaló.

“Cuando yo salga de aquí, lo voy a mandar a Cuba a sus hijitos; yo no he dejado que lo manden porque quiero darle un último besito. De allí nadie me lo mueve hasta que yo no salga de aquí. Nadie me lo puede mover de allí hasta que yo no lo despida”, advirtió Tabera, en alusión a la repatriación del cadáver del fallecido.

En evidente estado de desesperación, la cubana llegó a manifestar su deseo de cambiar su vida por la de Maclare, de quien aseveró: “Lo amaba con mi vida”.

Tabera aseguró que le duelen todas las cosas que le pasaron y daba gracias a Dios por estar viva, pero dijo que hubiera preferido la muerte y “no sentir el dolor tan grande que siento en mi cuerpo y en mi corazón”.

Sin embargo, subrayó que sus hijos la necesitan y recalcó: “Lo único que me mantiene viva es el amor a mis hijos. Esos tres niños son los que me mantienen viva. Creánlo así”.

En otro momento, la mujer se quejó de no poder escribir para responder a las numerosas personas que se han preocupado por su estado, y de no poder dormir debido a las heridas, y mostró sus brazos vendados desde los dedos hasta el codo.

Refirió que tiene varias heridas en un costado del tronco, algunas de ellas con sondas de drenaje, y en medio de la transmisión llamó a la enfermera para que los chequeara. La sanitaria la calmó diciéndole, en inglés, que todo estaba ok, y luego se escucha a personal del hospital pedirle que finalice la llamada.

El incidente en el que estuvo involucrada la pareja cubana, quienes son naturales de Moa, Holguín, ocurrió después de la 1:30 a.m. del 27 de mayo, en el complejo residencial San Paloma Apartments, en el norte de la ciudad de Austin, donde se produjo un altercado entre ellos por causas que no han sido reveladas.

Según el informe del Departamento de Policía de Austin, los agentes llegaron al lugar alrededor la 1:45 a.m. y, luego de ingresar al apartamento de la pareja, encontraron a Maclare encima de su esposa, apuñalándola repetidamente con un cuchillo.

“Para proteger la vida de la víctima, un oficial usó su arma de servicio y alcanzó al sospechoso”, declaró a la prensa Robin Henderson, jefe interina del Departamento de Policía de Austin (APD).

Maclare fue declarado muerto poco más de una hora después del tiroteo. El agente que le disparó tiene cinco años de servicio en el Departamento de Policía de Austin y, según el protocolo, sería asignado a funciones administrativas, indicó un comunicado de las autoridades.