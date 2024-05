Eduardo Antonio abre las puertas de su closet para sus fans: "Si no está el brillo en mi vida no soy yo"

Eduardo Antonio sorprendió y de qué manera a todos sus seguidores al abrirles las puertas de uno de sus espacios más íntimos: su vestidor.

En su perfil de Instagram, El Divo compartió un video con sus fanáticos para enseñarles uno de sus closets, sí, uno de ellos, pues al parecer tiene más.

El cantante comenzó mostrando parte de sus prendas, “las otras están en el banco”, aclaró dando a entender que sus joyas de valor están a buen recaudo.

Sin embargo, las prendas no se comparan con la parte del closet del techo al suelo llena de botas de distintos modelos, colores, alturas, diseños y para todo tipo de ocasión.

En medio del vestidor tiene un sillón muy cómodo con un cojín de plumas: “Aquí me tomo mi cafecito y pienso qué me voy a poner hoy para ustedes, porque ustedes son mi razón de ser”.

El tour de El Divo por su closet continuó por el apartado de los sacos negros y de colores, esos que escoge para verse súper elegante.

Al lado de estas prendas de vestir están las pieles y confiesa: “Sin pieles no puedo estar, me encanta viajar, me encanta el frío también, entonces, aunque aquí haya calor yo me pongo mis abrigos, mis capas”.

No podían faltar en el vestidor de Eduardo Antonio la ropa de brillo, esa que provoca infinidad de críticas en las redes pero que hacen feliz al artista: “Si no está el brillo en mi vida no soy yo”.

Siguen en el video, infinidad de lentes, cinturones, corbatas, relojes y cuanto accesorio necesita para lucir espectacular.

Un espejo para verse a todo la largo y una lámpara de techo bellísima se suman a la decoración de este espacio que seguramente es la envidia de muchos.

Cuando pensamos que el video llega a su fin El Divo decide enseñar su segundo closet destinado expresamente a la ropa, zapatos y accesorios que usa en el diario.

¿Cuántos desean un vestidor a lo Divo de Placetas?