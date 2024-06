VIRAL: Cubanos se enfrentan a un ruso en cola para licencia de conducir en Hialeah Gardens

El tiktoker Dairon Cano documentó en sus redes este lunes la discusión de un ruso que en inglés se enfrentó a varios cubanos en una larguísima cola para obtener la licencia de conducción en Hialeah Gardens.

Desconocedor de la singular metodología insular de hacer listas, rectificar nombres, números, etc. en las imágenes se escucha al hombre protestar.

“¡Papi, hubieras dormido aquí anoche, si no dormiste calladito la boca!”, le respondió radical la cubana que cantaba los nombres.

“Te cogió la cubana… Mira como se calienta esto…”, acotaba el tiktoker mientras un cubano en inglés trataba de explicarle al ruso cómo era la cosa.

Pero eso no es todo, porque el mismo joven tuvo enfrentamientos con otra cubana que le dijo "yo voy aquí", y al ver que el ruso protestaba le dijo: “Go, go, go, dale por ahí pa’ allá”...

La discusión estuvo a punto de pasar a mayores con ambos contendientes manoteando y la mujer gritando: “no te hagas el gracioso, no te hagas el gracioso”, mientras que su acompañante amenazaba al joven y varias personas hacían llamados a la calma.

“No lo toquen, no le den...”, se alcanzó a escuchar que aconsejaban algunas personas que veían venir bronca fijo.

“Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien”, recomendaba Dairon Cano que mostró la cola de cientos de personas.

“Hace falta que pongan más oficinas aquí para que se acabe esto”, concluyó el tiktoker en claro llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

No es la primera vez en los últimos meses que, coincidiendo con el arribo masivo de inmigrantes al sur de Florida, y de modo especial a Hialeah, colapsan sedes gubernamentales que prestan diferentes tipos de servicio.