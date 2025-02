Viral: Venezolana en EE.UU. conmueve con contundente respuesta tras críticas por su acento cubano

Heilen Alemán, una joven venezolana que emigró hace seis años a Estados Unidos, rompió el silencio en TikTok sobre un tema que la marcó profundamente: las críticas que ha recibido por hablar con acento cubano.

En un emotivo video compartido en su cuenta @heilenaleman26, contó cómo fueron los cubanos quienes la ayudaron cuando llegó al país y por qué se siente orgullosa de que su manera de hablar refleje la cultura que la acogió.

Lo más leído hoy:

“Los cubanos fueron mi familia cuando nadie más lo fue”

“Hace mucho tiempo hubiera querido hablar de esto, pero llegó un momento en el que me dejó de importar. Sin embargo, fueron comentarios que me hirieron mucho, viniendo de mi misma gente, de mi nacionalidad”, comenzó diciendo. Explicó que decidió hacerlo ahora porque ha visto cómo otras personas están pasando por lo mismo.

Recordó su llegada a Estados Unidos y cómo, desde el primer momento, fueron cubanos quienes le tendieron la mano. “Yo llegué a este país hace seis años. Recuerdo que desde el día cero, la persona que me ayudó a llegar a otro lugar, sin yo tener ni $50 para moverme, fue una amiga cubana. No obstante, cuando llegamos a casa de sus amistades, esas personas, sin conocerme, me dieron ropa, comida y un techo donde pasar la noche porque yo no tenía dónde llegar.”

Con el paso del tiempo, su círculo social se convirtió, casi en su totalidad, en personas de Cuba. “Cuando uno conoce a un cubano, terminas conociendo a toda su familia, a todas sus amistades, y luego tu círculo social se vuelve ellos, porque el cubano es así, señores.”

Incluso su vida amorosa se vio influenciada por esa cercanía con la comunidad cubana. “El primer año que estuve en este país, conocí a un cubano, tuve una relación con él durante un año. Y con mi esposo cubano, llevo casada cinco años.”

“Se ayudan los unos a los otros”

Heilen destacó la solidaridad y el sentido de hermandad de los cubanos. “Son gente tan sensible, de verdad, y tan familiares. Se ayudan los unos a los otros.”

Uno de los aspectos que más le impresiona es la igualdad con la que los cubanos se tratan entre sí, sin importar su situación económica. “Hay algo que yo admiro mucho de los cubanos, y es que se sientan a comer todos iguales en la misma mesa, desde el que menos tiene hasta el que más tiene. Y todos se tratan por iguales y todos se ayudan y se tienden la mano.”

“Antes de criticar, infórmate”

En el video, también respondió a quienes la han criticado por su acento. “Antes de ofender a una persona, puedes instruirte y leer un poquito. Esto tiene un nombre y se llama convergencia fonética. Sucede por aceptación social, afiliación con la otra persona o mejor comunicación. A veces ocurre conscientemente, pero muchas veces inconscientemente.”

Aseguró que, lejos de sentir vergüenza por su forma de hablar, se siente agradecida. “No me siento mal en lo absoluto de que se me haya pegado el acento de mis amistades, de mi esposo, porque son gente que quiero muchísimo. Para mí, los cubanos son personas muy especiales, son personas hermosas con unos sentimientos muy bonitos y no tengo nada malo que decir de ellos.”

“Nos hace falta empatía”

Finalmente, hizo un llamado a la empatía y recordó que, cuando llegó a Estados Unidos, muchos de sus compatriotas no estuvieron para ella. “Muchas de las personas que me ayudaron cuando llegué a este país, en su mayoría, fueron cubanos. Mientras tanto, escribí a muchas amistades venezolanas de mi pueblo y nadie respondía.”

“Antes de hacer un comentario del que luego te arrepientas, primero pregunta. Seamos más empáticos y antes de juzgar, primero pongámonos en los zapatos de las otras personas.”

Las reacciones en TikTok

El video de Heilen ha recibido miles de comentarios de cubanos, venezolanos y otras nacionalidades que se identifican con su historia. “Yo soy boricua y tengo acento cubano, viví en Miami por 37 años y los amo”, escribió una persona. Otro usuario comentó emocionado: “Qué linda la venezolana, arriba Cuba y Venezuela.”

Muchos destacaron la unión y el apoyo de los cubanos. “El problema es que a nosotros los cubanos nos enseñaron que no existe la diferencia de clases ni el racismo. Ayudamos y tratamos a todos por igual. Eres bella.”

Algunos compartieron experiencias similares con otras culturas. “Yo soy mexicana en Texas y tengo amistades de Cuba, muy trabajadores y respetuosos, esa es mi experiencia.” Otro usuario relató: “Llevo siete años casada con un cubano y es impresionante cómo sus amistades cubanas me acogieron como si fuera una más de la familia.”

También hubo venezolanos que se sintieron identificados con su testimonio. “Es cierto, soy venezolana y tengo amistades cubanas, y de verdad que son tremendas personas. Los quiero mucho también.”

Uno de los comentarios más aplaudidos resaltó: “Nosotros los cubanos tenemos un corazón enorme y ayudamos sin mirar de dónde venga la persona. Es algo que por naturaleza nos define.”

Las reacciones han sido en su mayoría positivas, llenas de agradecimiento y de historias similares que reflejan cómo el acento es solo una muestra de la convivencia y la hermandad entre culturas.

Con este video, Heilen Alemán no solo defendió su identidad, sino que también dejó un poderoso mensaje sobre la hermandad entre los latinos y el impacto que una comunidad puede tener en la vida de alguien que lo necesita.

Preguntas frecuentes sobre la influencia cultural cubana en la comunidad venezolana en EE.UU.