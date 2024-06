Madre de niño cubano herido en derrumbe de escalera en el Malecón pide ayuda

Gabys Vega, madre del niño de seis años que resultó herido tras el derrumbe de una escalera en un edificio del malecón el pasado 28 de mayo, ha suplicado ayuda.

En una publicación en redes sociales en días recientes la joven detalló que, tras ser dado de alta el menor el jueves 30 de mayo, ella y sus dos hijos -el menor herido y una bebé de apenas 10 meses- tuvieron que pasar la noche en el portal de un edificio cercano al del derrumbe porque no pueden regresar al lugar donde vivían

La joven detalló que tuvieron que pernoctar en el portal del edificio de Malecón 51, uno de los más altos y mejor conservados de esa zona, muy conocido por tener balcones que parecen ataúdes.

“He llamado varias veces al gobierno y no se me atiende. Yo estoy en la calle con mis dos niños, el del accidente y una pequeña de 10 meses, ya que no tengo para dónde ir. Espero ayuda de algún ser humano que más que un cargo tenga sentimientos”, escribió la joven madre en Facebook.

Captura de Facebook/Gabys Vega

"Así fue como quedó mi niño tras el derrumbe de Malecón, pero le doy gracias a Dios que me lo dejó vivo y gracias a todas esas personas que se preocuparon por él", escribió en otra publicación el pasado 2 de junio.

En los videos se ve al menor luego de su llegada al hospital -presuntamente al Juan Manuel Márquez- acostado solito en una camilla, sin ser atendido directamente por ningún personal sanitario de urgencia.

En las imágenes se ve que el menor tenía muy inflamada la boca y la espalda en sangre viva, además de referir dolor en un pie.

“Aquí nada de nada. Aquí no hay nada de nada”, se escucha decir a quién grabó los videos.

“Es aquí donde mi hijo tuvo el accidente, pero no tengo para dónde ir. Yo tengo una bebé de 10 meses, necesito ayudar. Me llamo Gabys Vega Gracias y compartan”, se puede leer junto a los mismos videos, que han sido reproducidos por estos días en el grupo de Facebook "Desaparecidos dentro de Cuba, somos tu voz", en aras de darle alcance a la súplica de esta madre.

Captura de Facebook/Desaparecidos dentro de Cuba, Somos tu voz

Decenas de internautas han reaccionado indignados y conmovidos por las estremecedoras imágenes.

“No veo a un médico por ningún lugar. ¡Qué falta de respeto por Dios!”; “Así mismo, qué falta de respeto. Era para que los médicos estuvieran ahí arriba del niño atendiéndolo. ¡Qué dolor, mi Dios, pobre angelito!”, fueron algunas reacciones.

Varios internautas etiquetaron a Limay Blanco, Lara Crofs y a otras personas o activistas que pudieran organizar algún tipo de ayuda directa para esta joven madre.

En una foto publicada esta misma semana, Gabys Vegas compartió una foto del pequeño “Yordanis”, nombre del menor, quien afortunadamente luce más recuperado.

Captura de Facebook/Gabys Vega

En el apartado comentarios la joven precisó que de momento ella y sus niños se encuentran en casa de una amiga y reiteró que al edificio no pueden regresar porque se está cayendo.

El inmueble en que ocurrió el siniestro está localizado en Malecón entre Cárcel y Genios.

En las imágenes difundidas a raíz del siniestro se vio que los bomberos colocaron una escalera en la fachada del edificio para socorrer a los vecinos que quedaron atrapados en la planta alta.

Un video publicado por reporteros de ADN Cuba la pasada semana mostraron el nivel de destrucción interior del inmueble, que parece haber quedado, ahora sí, completamente inhabitable.

Medios oficialistas de prensa nunca llegaron a pronunciarse sobre el derrumbe, uno más en una Habana que se cae a pedazos.