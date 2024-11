Un techo a punto de caer: La desesperación de un cubano ignorado por las autoridades

Un residente de La Habana relató las terribles condiciones en las que se encuentra su vivienda, ubicada el municipio Plaza de la Revolución, y denunció la falta de atención de las autoridades a su caso.

En una desgarradora denuncia, Juan Osmani Paula Suárez, vecino de la calle Almendares número 6, entre Santa María y Santa Teresa, relató a CubaNet las condiciones en las que sobrevive en medio de las ruinas en las que se ha convertido su morada.

"Aquí se moja todo, lo he perdido todo, mis muebles, mis cosas y no hay quien me ayude", declaró, mientras mostraba cómo su hogar se ha ido desmoronando poco a poco.

La casa, que se encuentra en un estado constructivo crítico, representa un peligro constante para su vida. "Mira cómo tengo esta casa, que aquí cae agua por donde quiera. Todo se moja, todo se ha echado a perder, y nadie me ayuda", expresó Paula Suárez.

Según explicó en un video al citado medio independiente, lleva más de siete años solicitando apoyo a las autoridades locales y estatales sin obtener respuesta. "He ido a vivienda, al Consejo de Estado, a todos los que tienen que ver con esto, y nadie viene a ayudarme", lamentó.

El deterioro de la vivienda ha sido devastador. Las paredes están podridas, el techo ha colapsado en varias áreas y las lluvias han agravado la situación. "Aquí llueve más adentro que afuera. Paso las madrugadas enteras en un rincón esperando a que escampe para poder dormir", comentó.

A consecuencia de estas condiciones, Paula Suárez ha perdido prácticamente todas sus pertenencias. "He perdido mis muebles, el televisor, todo. Y en cualquier momento también voy a perder la vida si no me ayudan con esta situación", enfatizó.

Las imágenes captadas en su vivienda muestran un panorama desolador: un espacio reducido, lleno de muebles dañados, con reparaciones improvisadas para intentar detener el deterioro.

"Estoy viviendo como los indígenas, todo arrinconadito porque todo lo he perdido", afirmó. Su situación de salud añade un peso adicional a su difícil realidad. Paula Suárez sufre de enfermedades crónicas y depende de medicamentos, pero el estrés de vivir en condiciones tan precarias ha afectado aún más su bienestar.

Pese a la ayuda de algunos vecinos, quienes le han regalado artículos básicos, las necesidades superan con creces las soluciones temporales. "Gracias a los vecinos tengo un televisor, porque el anterior se rompió cuando cayó un pedazo del techo", explicó.

El caso de Paula Suárez refleja una problemática cada vez más común en Cuba: viviendas en estado de derrumbe que ponen en riesgo la vida de sus habitantes, mientras las autoridades permanecen inactivas.

"Cuando el techo me caiga encima ya no va a haber solución, después de muerto no necesito que me ayuden", concluyó con tristeza.